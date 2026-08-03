نسيت باسوورد الواي فاي.. إليك 3 طرق سريعة وسرية للاتصال بشبكتك فوراً

يبحث المستخدمون عادة عن بعض الطرق التي تساعدهم على فتح شبكة واي فاي Wi-Fi المغلقة وبدون باسوورد أو الحاجة إلى فتح الراوتر، وأحيانا قد ينسون الباسوورد الخاص بالشبكة لديهم، لذلك إليك كيفية توصيل هاتف بشبكة Wi-Fi عند نسيان كلمة المرور الخاصة به.

شبكة Wi-Fi

توجد العديد من الطرق للقيام بمحاولة فتح ال Wi-Fi باستخدام تطبيقات مخصصة تضر بجهازك لأن البرامج والتطبيقات المستخدمة فيذلك غالباً ما تتضمن بعض الفيروسات والبرامج الضارة، التي يستخدمها الهاكرز للوصول إلى بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.

كيفية فتح شبكة Wi-Fi بدون باسوورد

على الرغم من أن بعض هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري لفتح شبكات Wi-Fi، ولكن يعد هذا غير صحيح بالمرة وإذا اتبعت أي شرح مثل هذا فلن تصل إلى ما يفيدك لأن الغرض يعد الضغط على رابط لموقع إعلانات بهدف الربح أو الضغط على رابط تحميل لأحد البرامج الضارة التي ستضر بجهازك عاجلاً أم آجلاً.

وإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لفتح Wi-Fi بدون باسورد أو برنامج.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

عليك الدخول إلى إعدادات Wi-Fi هاتفك الذكي.

اختر أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وتأكد من أن إشارتها قوية .

اضغط خيار إضافة شبكة جديدة، والصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالشبكة وكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

االضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت.

بعد تحويلك إلى صفحة بها عدة خيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5.

بعد الإنتهاء من الخطوات قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة