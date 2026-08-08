كلاودفلير تطلق متصفح Kitesurf المصمم خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة كلاودفلير، المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت، عن إطلاق متصفح ويب جديد يحمل اسم Kitesurf، لكنه ليس موجهاً للمستخدمين البشر، بل صُمم خصيصًا ليعمل كمنصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء مهامهم على الويب، وفقًا لما ذكرته مجلة "تك كرانش" في تقرير لها اليوم.

متصفح سحابي لوكيلات الذكاء الاصطناعي

أوضحت المجلة أن Kitesurf هو متصفح يستضيفه السحابة، ومصمم خصيصًا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتطورون من مجرد برامج محادثة تجيب عن الأسئلة، إلى أنظمة قادرة على إنجاز مهام كاملة نيابة عن المستخدم، مثل تصفح المواقع وملء النماذج وأتمتة المهام المختلفة.

وأشارت كلاودفلير في إعلانها إلى أن المتصفحات العادية التي تُبنى للبشر تركز على العناصر المرئية كالعلامات التبويب والإضافات، بينما متصفح وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى إدارة نوافذ السياق، والأداء، وتكاليف الرموز المميزة، وقابلية التوسع.

كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة من كروميوم

ذكر التقرير أن الميزة الأساسية لـ Kitesurf هي كفاءته في استهلاك وحدة المعالجة المركزية والذاكرة مقارنة بمتصفح كروميوم في المهام الشائعة لوكلاء الذكاء الاصطناعي مثل التقاط لقطات الشاشة واستخراج نصوص HTML، مما يخفض التكاليف التشغيلية على المطورين.

ويُمكن للمطورين الآن بناء برامج ذكاء اصطناعي تتنقل بين المواقع وتنفذ المهام دون الحاجة إلى بناء تقنية متصفح من الصفر.

بناء سريع وتقنيات مفتوحة المصدر

أفادت كلاودفلير أنها بنت Kitesurf خلال 12 أسبوعًا فقط، ويعمل بالكامل على منصتها الخادمة "ووركرز" (Workers).

واستخدم الفريق في بنائه تقنيات مفتوحة المصدر متعددة، منها محرك عرض معياري من Blitz، ومحلل CSS فايرفوكس Stylo، ومحرك Boa JS (وهو محرك جافا سكريبت مكتوب بلغة Rust)، بينما يعمل باقي المكونات داخل بيئة Cloudflare Workers.

وأشارت الشركة إلى أن المتصفح يجتاز حاليًا أكثر من 215 ألف اختبار لمنصة الويب، مع إضافة المئات أسبوعيًا.

التوفر مجانًا خلال المرحلة التجريبية

أوضحت تك كرانش أن Kitesurf متاح مجانًا خلال مرحلته التجريبية (بيتا) ضمن خدمة Browser Run، التي تتيح للمطورين التحكم برمجيًا في متصفحات بدون واجهة رسومية (headless) والتفاعل معها على شبكة كلاودفلير.

ويستلهم المشروع من محرك Obscura مفتوح المصدر، حيث كانت النسخة الأولية منه نقلاً لهذا المحرك إلى منصة Workers. وتؤكد الشركة أن المتصفح يعرض صفحات مثل TodoMVC وويكيبيديا وهاكر نيوز ومدونة كلاودفلير بشكل صحيح.