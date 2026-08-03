وداعا لتشتت الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تغير اللعبة تماما

هل تشعر بالإرهاق من كثرة برامج الذكاء الاصطناعي وتنقّل أطفالك بينها لحل الواجبات أو تنظيم المهام؟ فقد قررت شركة مايكروسوفت تغيير قواعد اللعبة تماماً لتجعل حياتنا الرقمية أسهل!

أعلن "ساتيا ناديلا"، الرئيس التنفيذي للشركة، عن إطلاق نسخة ثورية وجديدة كلياً من المساعد الذكي Copilot خلال هذا الربع من العام الحالي، وقد تركز خطة الشركة على جمع كافة أدوات الذكاء الاصطناعي المشتتة في برنامج واحد موحد وسهل الاستخدام، لتنافس مايكروسوفت بقوة تطبيقات عملاقة مثل ChatGPT و Claude.

على الجانب الآخر تعد المفاجأة السارة أنه إذا تم دمج هذه الميزة كجزء أساسي من نظام "ويندوز 11"، فستصل إلى كمبيوتر عائلتكِ تلقائياً مع التحديثات دون الحاجة لتحميل أو تثبيت أي برامج إضافية

الاعتماد الأسبوعي على Copilot

تحفظ بعض المستخدمين.

وفي السياق نفسه ورغم تحفظ بعض المستخدمين سابقاً على كثرة أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة أكدت تضاعف معدلات رضا المستخدمين؛ حيث أصبح الاعتماد الأسبوعي على Copilot يضاهي برامج أساسية مثل Outlook و Teams لكتابة الإيميلات وتلخيص الملفات.ِ

على الجانب الآخر لا تدخل مايكروسوفت هذا المسار منفردة، فقد طرحت OpenAI خدمة ChatGPT Work، بينما دمجت أنثروبيك أداة Cowork داخل روبوت المحادثة Claude فقد يبدو المنطق التجاري وراء هذا التوجه واضحًا: فكلما اتسعت وظائف التطبيق، طال الوقت الذي يقضيه المستخدم داخله، وارتفعت كلفة انتقاله إلى منافسين وقد يكتسب هذا التوجه أهمية إضافية لدى OpenAI وأنثروبيك تحديدًا، في ظل استعداد الشركتين لطرح عام أولي، وهو طرح أسهم الشركة للتداول العام لأول مرة، إذ تمثل معدلات الاستخدام وتنوع مصادر الإيراد عاملًا مؤثرًا في التقييم السوقي للشركة.