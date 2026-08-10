شركة "إنتل" تطرح أسهمًا عادية بقيمة 15 مليار دولار مع ازدهار الطلب على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "إنتل كورب" أنها ستطرح أسهمًا عادية بقيمة 15 مليار دولار، مستفيدة من تجدد اهتمام المستثمرين بآفاق أعمالها في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن حصيلة الطرح ستُستخدم لأغراض مؤسسية عامة.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج " الأمريكية اليوم الإثنين أن شركة إنتل أشارت إلى أن التقدم في مجالات ناشئة، تشمل الذكاء الاصطناعي المادي، والرقائق المصممة خصيصًا، والتغليف المتقدم، وتصنيع الرقائق لصالح أطراف خارجية، يمثل فرصًا كبيرة للنمو، مضيفة أن الطرح سيساعدها على الاستفادة من فرص النمو المقبلة مع الحفاظ على قوة ميزانيتها والتزامها بالحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وارتفعت أسهم إنتل بما يقارب ثلاثة أمثال قيمتها منذ بداية العام، لتصل إلى 101.65 دولار، في إطار جهود الشركة لإعادة هيكلة أعمالها.
ورغم عدم تصدرها سوق الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي، فإن الطلب المتزايد على مراكز البيانات عزز مبيعات وحدات المعالجة المركزية التي تنتجها، إذ قفزت مبيعات قطاع مراكز البيانات 59% خلال الربع الأخير، بأكثر من مثلي معدل نمو إيرادات الشركة الإجمالية، ومع ذلك، لا تزال إنتل تعمل على جذب عملاء خارجيين كبار لمصانعها.
وقال محللون إن عائدات الطرح ستوفر «قدرة كبيرة» على تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والمسابك وغيرها دون زيادة مستويات الاقتراض، مشيرًا إلى أن إنتل تعزز بذلك توجهًا أوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يتمثل في أن الاستثمارات المتزايدة لا يتعين أن يتحملها حاملو السندات وحدهم، في إشارة إلى شركات مثل أوراكل، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت.