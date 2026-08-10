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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين صبري: مقدرش أبطل رياضة .. ولو وقفت تمرين أتعب

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاني حسين

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن علاقتها بالرياضة، مؤكدة أنها بدأت ممارسة السباحة منذ طفولتها بسبب ارتباط والدتها بالرياضة، مشيرة إلى أن التمرين أصبح جزءًا أساسيًا من حياتها ولا تستطيع التوقف عنه.


وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس": "أمي كانت بطلة سباحة، كانت بطلة أفريقيا، فعارفة نظام اللي هو أبوه دكتور هو هيبقى دكتور والعيال هيبقوا دكاترة، آه معندكيش حرية الاختيار، فاتلعبت سباحة".


وحول مدى شعورها بالملل من التمرينات الرياضية، قالت: "لا لا، أنا أصلاً قلبي كبير كدة فلازم أفضل أتمرن، عندي كدة زي الرياضيين عضلة قلبهم بتكبر مع جسمهم، فأنا مقدرش أبطل رياضة، ده يعمل لي حاجة اسمها Palpitation فعلاً، فلازم أعلي نبضي، يعني ده شيء جسمي محتاجه، مش أنا بروح أجر نفسي أنا أتعب لو متمرنتش".


وأكدت ياسمين صبري أن ممارستها للرياضة لا ترتبط فقط بالحفاظ على شكلها الخارجي، قائلة: "الاتنين، صحتي وجسمي، وطبعاً وشعوري كدة اللي هو الداخلي، عارفة تحسي كدة إنك You feel good يعني مبسوطة".


وعن أهمية المشي كبديل لممارسة الرياضة، أشادت ياسمين صبري بالمشي قائلة: "المشي كويس جداً"، وذلك خلال حديثها مع لميس الحديدي التي أشارت إلى أنها تكتفي بالمشي لمدة نصف ساعة يوميًا وتحاول الالتزام به.


كما أشادت ياسمين صبري بتغيير مظهر لميس الحديدي خلال اللقاء، قائلة: "بس أنتي قمر.. وخسيتي جداً وصغرتي جداً ما شاء الله الله أكبر والله فعلاً ما شاء الله".

ياسمين صبري اخبار التوك شو لميس الحديدي الرياضة بودكاست

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