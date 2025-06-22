تسريب يكشف تصميم Fairphone 6 بظهر قابل للفك

كشفت شركة Fairphone الهولندية عن الجيل السادس من هاتفها القابل للإصلاح Fairphone 6، والذي يستمر في تبني نفس التصميم المستطيل التقليدي المعروف عن السلسلة، ولكن هذه المرة مع إضافة مستوى جديد من التخصيص.

بحسب الصور التي نشرها موقع WinFuture.de، فإن Fairphone 6 سيأتي بغطاء خلفي مكوّن من جزئين يمكن تبديلهما بسهولة، مما يتيح للمستخدمين مزج الألوان حسب رغبتهم.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود الأفق (Horizon Black)و الأخضر الغابي (Forest Green) والأبيض السحابي (Cloud White).

أما الغطاءان الخلفيان فسيُباعان بشكل منفصل، لتوفير المزيد من التنوع، وهي ميزة تروّج لها Fairphone باعتبارها عامل الجذب الأبرز للهاتف الجديد.

مواصفات متوسطة لكن عملية

من ناحية الأداء، يصنف Fairphone 6 كهاتف من الفئة المتوسطة، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، إلى جانب ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

بطارية قابلة للاستبدال

يضم الهاتف بطارية بسعة 4,415 مللي أمبير/ساعة، وهي أقل من متوسط الهواتف الرائدة، إلا أن نقطة القوة هنا هي أنها قابلة للاستبدال بسهولة، ما يُعزز من عمر الجهاز ويقلل من النفايات الإلكترونية.

كما تدعم البطارية الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط، وهي مصنفة لتحمل ما لا يقل عن 1,000 دورة شحن، ويُقال إن عمرها يصل إلى 53 ساعة من الاستخدام.

شاشة OLED متطورة ومعدل تحديث ديناميكي

يتميز Fairphone 6 بشاشة P-OLED بتقنية LTPO مقاس 6.31 بوصة، مع معدل تحديث ديناميكي يتراوح بين 1 إلى 120 هرتز. تصميم الهاتف المعياري يعني أنه لا يدعم مقاومة الماء الكاملة، لكنه حاصل على تصنيف IP55، ما يجعله مقاومًا للغبار ورذاذ الماء.

الاستدامة والإصلاحية على رأس الأولويات

ما يميز Fairphone 6 حقًا هو تصنيفه من الدرجة A في سهولة الإصلاح والتحمل، وهو ما ينسجم مع فلسفة الشركة في دعم الاستدامة وتوفير هواتف يمكن إصلاحها بدلًا من استبدالها بالكامل.

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق الهاتف، لكن من المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق الأوروبية في 25 يونيو، بسعر يقارب 550 يورو.