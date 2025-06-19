أوبو تطلق Reno 13A.. هاتف اقتصادي بمواصفات تنافس الفئة المتوسطة

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الجديد Reno 13A، وذلك بالتزامن مع إطلاق Reno 14 5G، ليكون خيارا اقتصاديا ضمن سلسلة هواتف “Reno A”، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة لهاتف Reno 11A في اليابان في يونيو 2024.

سعر ومواصفات أوبو Reno 13A

وبحب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف أوبو الجديد Reno 13A بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة +Full HD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوعا يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية من زجاج AGC Dragontrail STAR2.

كما يأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، من الجهة الأمامية، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض 112 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع إمكانية توسيع الذاكرة افتراضيا حتى 16 جيجابايت، ودعم بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

Reno 13A

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويعمل هاتف Reno 13A بواجهة ColorOS 15 المبنية على نظام Android 15، ويدعم مزايا متعددة تشمل تشغيل شريحتي اتصال SIM مزدوج + eSIM، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنيات Wi-Fi 802 وBluetooth 5.1 وNFC، إلى جانب منفذ شحن USB-C ومكبرات صوت مزدوجة.

كما يحمل الهاتف تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، ويبلغ وزنه 192 جراما وسمكه 7.8 ملم.

من حيث السعر، يبلغ سعر Reno 13A حوالي 330 دولارا، وهو متاح الآن للطلب المسبق في اليابان، على أن يتوفر للبيع في 26 يونيو، وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الرمادي ، والأزرق ، والأزرق البحري.