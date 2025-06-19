قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء صربيا يلقي محاضرة بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون العلمي والثقافي
حزب الله عن الصراع الإسرائيلي الإيرانى: لن نقف على الحياد
لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال
صدى البلد ينعى نور الدين عبد الحميد بقسم المونتاج في الموقع
قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
رابطة الدوري الإنجليزي تُغرّم مانشستر سيتي بسبب تأخيرات متكررة في انطلاق المباريات
غرق شابين سقطا بدراجة نارية في ترعة بالمراغة في سوهاج
لست منحازا للملاك أو المستأجرين.. مصطفى بكري: أنا مع حكم الدستورية
مصطفى بكري: اسمي كان على قوائم الاغتيالات.. ومستعد أموت عشان مصر
لحظة تاريخية عابرة.. مصطفى بكري يعلق على الذكرى الـ 74 لإتفاقية الجلاء
تهشم سيارتين في تصادم مروع بطريق الديسمي بالصف.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تطلق Reno 13A.. هاتف اقتصادي بمواصفات تنافس الفئة المتوسطة

أوبو Reno 13A
أوبو Reno 13A
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفها الجديد Reno 13A، وذلك بالتزامن مع إطلاق Reno 14 5G، ليكون خيارا اقتصاديا ضمن سلسلة هواتف “Reno A”، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق الشركة لهاتف Reno 11A في اليابان في يونيو 2024.

سعر ومواصفات أوبو Reno 13A

وبحب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف أوبو الجديد Reno 13A بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة +Full HD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوعا يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مع طبقة حماية من زجاج AGC Dragontrail STAR2. 

كما يأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، من الجهة الأمامية، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية تتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض 112 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع إمكانية توسيع الذاكرة افتراضيا حتى 16 جيجابايت، ودعم بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. 

Reno 13A

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويعمل هاتف Reno 13A بواجهة ColorOS 15 المبنية على نظام Android 15، ويدعم مزايا متعددة تشمل تشغيل شريحتي اتصال SIM مزدوج + eSIM، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنيات Wi-Fi 802 وBluetooth 5.1 وNFC، إلى جانب منفذ شحن USB-C ومكبرات صوت مزدوجة. 

كما يحمل الهاتف تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، ويبلغ وزنه 192 جراما وسمكه 7.8 ملم.

من حيث السعر، يبلغ سعر Reno 13A حوالي 330 دولارا، وهو متاح الآن للطلب المسبق في اليابان، على أن يتوفر للبيع في 26 يونيو، وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الرمادي ، والأزرق ، والأزرق البحري.

Reno 13A
أوبو Reno 13A هاتف أوبو الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

صورايخ إيران

شريف عامر: صواريخ إيران أصبحت أكثر دقة في إصابة اسرائيل

مرقس عادل

مرقس عادل: مكنتش متخيل موافقة مينا مسعود على المشاركة بفيلم في عز الضهر

شيرين رضا

شيرين رضا: أدوار الشر حاجة غريبة عن طبيعتي في حياتي العادية

بالصور

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد