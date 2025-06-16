مفاجأة أوبو.. هاتف Oppo K13x 5G بمواصفات مذهلة وسعر معقول

أكدت شركة Oppo أنها ستعلن عن هاتف Oppo K13x 5G في 23 يونيو وقبل الإطلاق، تم تحديث صفحة Flipkart الخاصة بها بتفاصيل عديدة حول مواصفاته وإصداراته وفئاته السعرية. و إليك أهم المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K13x رسميًا.

موعد إطلاق Oppo K13x 5G

سيكون هاتف Oppo K13x 5G هاتفًا ذكيًا متينًا مزودًا بإطار من سبائك الألومنيوم AM04 المستخدم في صناعة الطائرات.

سيحتوي هاتف K13x على شاشة LCD بتردد 120 هرتز، تدعم سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة. وبفضل ميزات ستكون الشاشة قابلة للاستخدام حتى مع الأصابع أو القفازات المبللة. سيعمل الجهاز بنظام Android 15 المستند إلى واجهة ColorOS 15، ويوفر مجموعة واسعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



الميزات الرئيسية لهاتف Oppo K13x 5G

سيحتوي هاتف K13x على معالج Dimensity 6300 وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 45 واط. سيتوفر الجهاز بخيارين: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، وخياران آخران بسعة تخزين 6 جيجابايت و128 جيجابايت. أما بالنسبة للتصوير، فسيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل.

أما عن ميزات التصميم فسيتوفر هاتف Oppo K13x بلونين وتؤكد Oppo أنه سيكون أقوى هاتف 5G بسعر أقل من 15,000 روبية.