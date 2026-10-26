خناقة بسلاح نارى.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة تجاه المواطنين وحيازة سلاح ناري بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم 3 عمال، وطرف ثان يضم سائقين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور؛ بسبب خلافات حول مكان إيقاف السيارات الخاصة بالطرفين بأحد شوارع المركز، تبادلوا خلالها السب والتراشق بالحجارة دون وقوع إصابات، وأطلق أحد أفراد الطرف الأول عيارًا ناريًا في الهواء من بندقية خرطوش كانت بحوزته.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الأول على بندقية خرطوش مستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته، واتُخذت الإجراءات القانونية.