للعام الثالث.. الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة 2026/ 2027

شارك الأزهر الشريف للعام الثالث على التوالي، بجناح خاص في «معرض اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة خلال العام الدراسي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م»، والذي نظمته الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمقر الكيان العسكري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة اليوم الوطني للأكاديمية.

الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة

ويشارك الأزهر من بجناح خاص ينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث يتضمن قسما خاصا بمؤلفات هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، فضلا عن إصدارات خاصة بمجلة الأزهر.

كما يضم الجناح قسما خاصا بالخط العربي، واللوحات الفنية، والمشغولات اليدوية وورش الحرف التراثية من الجلد الطبيعي، والخزف، والفخار، والتي تعبر عن الهوية الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتميزت تلك الأعمال بأنها معاد تدويرها من خلال تصنيعها من المستهلكات البيئية؛ تماشيا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ولاقى جناح الأزهر إقبالا من الجمهور؛ حيث حرص زوار الجناح على التقاط صور تذكارية في الجناح، معبرين عن إعجابهم بتلك الأعمال الفنية والمشاركة الثقافية التي اضطلع الجمهور من خلالها على الكتب والإصدارات الخاصة بالأزهر الشريف.

وتأتي مشاركة الأزهر في تلك المعارض الفنية والمحافل الثقافية تأكيدا على حرصه على تبادل الخبرات والثقافات بين الدول المختلفة، ولنشر فكره الوسطي المستنير وترسيخ الفكر الفني والإبداعي، ودعم الدور الوطني للأزهر الشريف.