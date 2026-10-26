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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدًا.. العرض الخاص لفيلم «موسكو كايرو»

بوستر فيلم موسكو كايرو
بوستر فيلم موسكو كايرو
محمد سعيد

يستعد صناع فيلم «موسكو كايرو» لإقامة العرض الخاص للعمل غدًا الثلاثاء 27 أكتوبر، بحضور أبطاله وصناعه وعدد من نجوم الفن والإعلام، وذلك قبل انطلاق عرضه التجاري في دور السينما المصرية يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بالتزامن مع بدء عرضه مدبلجًا باللغة الروسية عبر منصات رقمية في روسيا والدول الناطقة بالروسية، بعد بيع حقوق عرضه الرقمي إلى مجموعة روسية.

ويأتي الاتفاق؛ في خطوة تستهدف توسيع حضور السينما المصرية في الأسواق الدولية، إذ يفتح الفيلم للمخرج خالد مهران مسارًا جديدًا للوصول إلى جمهور خارج المنطقة العربية، من خلال تقديم العمل بلغته المحلية عبر المنصات الرقمية الروسية، إلى جانب عرضه في مصر، مع خطط لبحث فرص توزيعه في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب المخرج خالد مهران عن سعادته ببيع حقوق العرض الرقمي للفيلم، مؤكدًا أن أهمية الخطوة لا تقتصر على عرض العمل في مصر وروسيا في توقيت متقاربح بل تمتد إلى تحويل الفيلم المصري إلى منتج قابل للتسويق في أسواق جديدة.

وقال مهران إن مستقبل السينما المصرية يرتبط بتوسيع أسواق العرض والتوزيع، وليس فقط بخفض تكاليف الإنتاج أو التضحية بجودة الصورة والقيمة الفنية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى جماهير جديدة بلغات مختلفة يتيح مصادر إضافية للإيرادات ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في صناعة السينما.

وأضاف أن النجاح التجاري للأفلام المصرية في الخارج يمثل هدفًا مهمًا إلى جانب المشاركة في المهرجانات السينمائية، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات التسويق والتوزيع والترجمة والدبلجة، والتعامل مع الأسواق الدولية باعتبارها جزءًا من خطة الإنتاج منذ البداية.

قصة فيلم موسكو كايرو

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يمزج بين الدراما والكوميديا والمواقف الإنسانية، حول مجموعة من الفتيات الروسيات اللاتي يأتين إلى القاهرة بحثًا عن فرص جديدة وتحقيق أحلامهن، لتبدأ رحلة من المواقف والتجارب التي تكشف اختلاف العادات والتقاليد، وتتشابك خلالها العلاقات بين الشخصيات المصرية والروسية.

العمل مأخوذ عن الرواية الروسية «ابتسم.. أنت في مصر» للكاتبة إلينا سيربياكوفا، التي شاركت في كتابة السيناريو والحوار مع الكاتب المصري عماد السباعي، في تجربة تسعى إلى تقديم مساحة مشتركة بين الثقافتين المصرية والروسية من خلال حكايات إنسانية ومفارقات اجتماعية.

نجوم مصر وروسيا في عمل واحد

يشارك في بطولة «موسكو كايرو»، من مصر، كل من: منذر ريحانة، ومحمد نور، وياسر الطوبجي، وحاتم رجاء، وأيمن منصور، وأحمد عزمي، وأحمد جمال سعيد، إلى جانب المطرب نادر أبو الليف الذي يقدم أغنية «سحر الشرق».

أما من روسيا، فتشارك النجمات ماريا ريفال، وأنستاسيا أكاتوفا، ومارينا فولكوفا، وبولينا جرينتس.

ويأتي ذلك امتدادًا لمشاركات الفيلم في فعاليات سينمائية بمصر وروسيا، من بينها مهرجان الغردقة لسينما الشباب ومهرجان قازان الدولي.

موسكو كايرو خالد مهران المخرج خالد مهران فيلم موسكو كايرو

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