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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلوديا حنا: سعيدة في لجنة مشاهدة عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
تقى الجيزاوي

أعلنت العراقية كلوديا حنا قائمة العروض المسرحية المشاركة في مسابقتي مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية والمونودراما، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من 6 دول في المسابقات الثلاث، إلى جانب عرض مسرحي من رومانيا يُقدَّم عبر الإنترنت.

وخلال المؤتمر الصحفي، صعدت النجمة العراقية كلوديا حنا إلى المنصة، وأعربت عن سعادتها باختيارها عضوًا بلجنة المشاهدة واختيار العروض ممثلةً عن العراق، مؤكدةً اعتزازها بهذه المشاركة التي تمنحها فرصة الاطلاع على تجارب مسرحية متعددة، والمساهمة في اختيار العروض التي تمثل اتجاهات ومدارس فنية مختلفة، ضمن دورة جديدة تسعى إلى تعزيز التواصل المسرحي بين الدول.

ووجهت كلوديا حنا الشكر إلى إدارة المهرجان وجميع القائمين عليه، كما أعربت عن تقديرها للصحفيين والإعلاميين المصريين، مثمنةً دورهم في تغطية الفعاليات الثقافية والفنية، وتسليط الضوء على الحركة المسرحية وأهميتها في المجتمع، وما يمثله الإعلام من حلقة وصل بين المبدعين والجمهور.

كما حرصت على توجيه الشكر إلى الفنانة حنان مطاوع، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان أحمد بدير، والدكتور إبراهيم السمان، والدكتورة هبة بركات، وجميع أعضاء لجنة المهرجان، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في دعم الفعاليات المسرحية.

وأعربت عن اعتزازها بالفنانة القديرة سهير المرشدي، التي تحمل الدورة الحادية عشرة اسمها، باعتبارها إحدى أبرز رموز الفن المصري والعربي، وصاحبة مسيرة فنية ثرية وإسهامات مهمة في المسرح والدراما.

وأشادت النجمة العراقية بالجهود التي يبذلها المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام، في دعم الحركة المسرحية وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب، مؤكدةً أهمية العمل الذي يقومان به لترسيخ مكانة شرم الشيخ بوصفها واجهة سياحية وثقافية وفنية لمصر، من خلال استضافة تجارب مسرحية متنوعة تجمع فنانين ومبدعين من دول مختلفة.

وأكدت كلوديا حنا أن المسرح يمتلك دورًا مهمًا وتأثيرًا كبيرًا في التقريب بين الشعوب، إذ لا يقتصر على تقديم العروض الفنية، بل يسهم في التعبير عن الهوية الثقافية، وفتح آفاق الحوار، وتبادل الخبرات والرؤى الإبداعية بين المجتمعات.

وأشارت إلى أن تنوع الدول المشاركة في المهرجان يمنح فعالياته قيمة خاصة، ويعزز فرص التواصل بين المسرحيين، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الفني العربي والدولي.

كما أعربت عن سعادتها بمستوى العروض التي اطلعت عليها لجنة المشاهدة واختيار العروض، مشيدةً بالتنوع الذي شهدته التجارب المقدمة واختلاف أساليبها ورؤاها الفنية، مؤكدةً أن هذا التنوع يثري البرنامج المسرحي ويمنح الجمهور فرصة للتعرف على تجارب إبداعية متعددة الثقافات.

كلوديا حنا تعلن عروض مسابقتي مسرح الشارع والمونودراما

وفي سياق الإعلان عن تفاصيل المسابقات، أعلنت كلوديا حنا قائمة العروض المشاركة في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، التي تضم ثلاثة عروض، هي «خلف الأبواب الموصدة» من العراق، و«بلا أهمية» من مصر، و«قبل طلوع النهار» من مصر.

كما أعلنت قائمة العروض المشاركة في مسابقة المونودراما، التي تضم أربعة عروض، هي «لورانس» من الإمارات، و«سما» من مصر، و«الصندوق المبيت» من قطر، و«الكونترباص» من مصر.

من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم السمان قائمة العروض المشاركة في مسابقة العروض الكبرى، التي تضم أربعة أعمال مسرحية، هي «لا أحد» من السعودية، و«متولي وشفيقة» من مصر، و«Puzzle» من رومانيا، و«المدينة الفاصلة» من قطر.

ويتضمن البرنامج كذلك عرض «Beyond Forgetting» من رومانيا، والمقرر تقديمه عبر الإنترنت، ضمن المشاركات المصاحبة لفعاليات الدورة الحادية عشرة.

رعاية رسمية واحتفاء بالفنانة سهير المرشدي

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في إطار دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، من خلال تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتشغل الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمهرجان.

وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية، واحتفاءً بما قدمته من أعمال أثرت الحياة الفنية وأسهمت في ترسيخ مكانتها بين رموز الفن المصري والعربي.

كلوديا حنا مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حنان مطاوع رياض الخولي

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