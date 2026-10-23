كلوديا حنا تكشف عن عروض المونودراما ومسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي

تستعد الفنانة العراقية كلوديا حنا للإعلان عن العروض المختارة في مساري المونودراما ومسرح الشارع، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده الأحد 25 أكتوبر 2026، بصفتها عضوًا في لجنة مشاهدة واختيار العروض.

ويشارك في المؤتمر الدكتور إبراهيم السمان، للإعلان عن العروض المختارة في مسار العروض الكبرى، فيما تضم لجنة المشاهدة والاختيار كلًا من كلوديا حنا والدكتور إبراهيم السمان والدكتورة هبة بركات، وتتولى اللجنة تقييم الأعمال المتقدمة واختيار العروض المرشحة للمشاركة في مسارات المهرجان المختلفة.

ومن المقرر عقد المؤتمر في تمام السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات بالطابق الثالث في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، التي تُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وتحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المسرح والدراما المصرية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص المهرجان على تسليط الضوء على التجارب المسرحية المتنوعة، ودعم المواهب الشابة وإتاحة مساحة أوسع أمامها لتقديم رؤاها الإبداعية على خشبة المسرح.