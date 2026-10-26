دراما رمضان 2027.. ميرنا نور الدين تتعاقد على بطولة مسلسل «180»

تعاقد المنتج كريم أبو ذكري رسميا مع النجمة ميرنا نور الدين، للمشاركة في بطولة مسلسل «180»، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، ويعود من خلاله لدراما رمضان بعد غياب.

يعد هذا المسلسل الذي يحمل اسم «180» في إشارة واضحة إلى الرقم الساخن للحماية المدنية والمطافئ في مصر، هو أول تعاون يجمع ميرنا نورالدين بالمنتج كريم أبوذكري وشركة k medua، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، في تجربة جديدة ومختلفة لم تقدم من قبل على مستوى الدراما المصرية.

وبدأ صناع العمل الاستعدادات النهائية قبل بدء التصوير فور عودة عمرو يوسف من السعودية، كما يواصل المخرج أحمد ماجد المصري معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الأبطال، في أولى تجاربه الدرامية، ويجري حاليا العمل على قدم وساق في معسكر مغلق داخل الشركة المنتجة، تمهيدا لبدء التصوير.

ويُعد مسلسل «180» من أبرز المشروعات الدرامية المنتظرة في موسم رمضان المقبل، خاصة مع عودة عمرو يوسف إلى الدراما الرمضانية، وخوض كريم أبو ذكري مغامرة إنتاجية جديدة في عالم الأكشن، والعمل من سيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري.