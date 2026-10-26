أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: توصلنا لتفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بأن أمن المنطقة يتحقق عبر دولها

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، التوصل إلى تفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بشأن تعزيز الأمن الإقليمي، على أساس أن أمن المنطقة يتحقق من خلال دولها، وذلك خلال اجتماع رباعي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتطورات في فلسطين ولبنان، إلى جانب تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الرباعي الأول للدول الأربع، الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم 26 أكتوبر 2026، لبحث الأمن والاستقرار الإقليميين.