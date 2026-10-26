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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: توصلنا لتفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بأن أمن المنطقة يتحقق عبر دولها

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني
أمنية رشاد الجلوي

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، التوصل إلى تفاهم مع باكستان وتركيا والسعودية بشأن تعزيز الأمن الإقليمي، على أساس أن أمن المنطقة يتحقق من خلال دولها، وذلك خلال اجتماع رباعي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتطورات في فلسطين ولبنان، إلى جانب تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الرباعي الأول للدول الأربع، الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم 26 أكتوبر 2026، لبحث الأمن والاستقرار الإقليميين.

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني تركيا باكستان السعودية إيران قضايا السلام والأمن الإقليميين

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