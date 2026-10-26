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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي لا تسعى لحرب أو خوض صراعات وهدفها تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي

رئيس "النواب
رئيس "النواب
أ ش أ

أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت مرارا أنها لا تسعى لحرب أو خوض صراعات، وما تزال مؤسساتها الدستورية تؤكد أن هدفها هو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، في نهاية الجلسات السرية بمناسبة موافقة المجلس على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس مجلس النواب "إن انعقاد مجلسنا اليوم في جلسة طارئة بناءً على طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .. للنظر في الموافقة على تفويض سيادته في اتخاذ ما يراه من تدابير وإجراءات دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية إذا تطلب الأمر ذلك، إنما يجسد أسمى معاني المسؤولية الوطنية والدستورية ويؤكد أن مصر في اللحظات الفارقة التي تواجه فيها أمتنا العربية تحديات جسيمة.. إنما تستند إلى قوة وتلاحم شعبها ومؤسساتها .. والتزامها بأحكام الدستور .. لاتخاذ ما يقتضيه حماية أمنها القومي .. وصون مصالحها العليا .. والوفاء بمسؤولياتها تجاه أشقائها.

وأضاف "فقد أعلنت مصر مراراً.. بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. أنها لا تسعى لحرب أو خوض صراعات.. وما تزال مؤسساتها الدستورية تؤكد أن هدفها هو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي"، مشيرا إلى أنه من ذات المنطلق فإن الدولة المصرية ما انفكت تعلن.. بموقف ثابت لا يحيد أن أمن دول الخليج العربي.. وفي القلب منه المملكة العربية السعودية هو جزء أصيل لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

وأشار إلى أن “جلسة اليوم إنما هي في حقيقتها رسالة للعالم أجمع بأن مصر بقيادتها الواعية.. وشعبها العظيم.. ومؤسساتها الوطنية.. تضع مصلحة الوطن.. وأمنها القومي.. ومسؤوليتها التاريخية تجاه أشقائها في الوطن العربي في مقدمة أولوياتها... في إطار عقيدة الدولة وقواتها المسلحة القائمة على الدفاع لا الاعتداء احترامًا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، معربا عن أمله أن يفضي المسار الدبلوماسي .. الذي تحرص عليه مصر إلى آلية تنهي الصراع العسكري .. وتحفظ السلام الإقليمي في منطقتنا العربية .. وهو ما طالما نادينا به وسنظل ندعو له”.

وقال بدوي: "حفظ الله مصر وقائدها .. ووفق قواتنا المسلحة وسدد خطاها وحفظ الله أمتنا العربية".

رئيس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر

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