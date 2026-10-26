بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بدأت شركتا بايدو الصينية ولفت الأميركية اختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، تمهيدا لإطلاق خدمة نقل الركاب دون سائق على نطاق تجاري خلال العام المقبل، في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال

وشملت الاختبارات سيارة آر تي 6 ذاتية القيادة التي تطورها بايدو ضمن مشروع أبولو غو، بالتعاون مع فري ناو التابعة لشركة لفت المتخصصة في خدمات النقل عبر التطبيقات، حيث تسعى الشركتان إلى الاستفادة من التكنولوجيا الصينية وخبرة خدمات النقل للوصول إلى السوق البريطانية

وبحسب الشركتين، بدأت التجارب خلال أشهر الصيف بوجود سائقين احتياطيين داخل السيارات للتدخل عند الضرورة، على أن تمهد هذه المرحلة لإطلاق مركبات تعمل دون سائق بشري خلال العام المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا والنقل إلى البحث عن فرص توسع في أوروبا، بالتزامن مع تحركات تشريعية في الولايات المتحدة تستهدف فرض حظر دائم على السيارات الصينية، وهو ما قد يدفع الشركات إلى التركيز بصورة أكبر على الأسواق الأوروبية

وتواجه بايدو ولفت منافسة قوية في لندن، بعدما أطلقت شركة وايف البريطانية الناشئة بالتعاون مع أوبر خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة خلال سبتمبر، مع وجود سائق بشري مسؤول عن السلامة خلف عجلة القيادة في المرحلة الأولى

كما تستهدف شركة وايمو الأميركية، التابعة لمجموعة ألفابت المالكة لغوغل، إطلاق خدمة نقل ركاب دون سائق بالكامل في العاصمة البريطانية بحلول نهاية العام الجاري

ويعكس هذا السباق تسارع جهود الشركات لتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتحويلها إلى خدمات تجارية، وسط تحديات تتعلق بسلامة الركاب والتعامل مع حركة المرور والمشاة والظروف المفاجئة على الطرق

ومن شأن نجاح الاختبارات أن يمنح بايدو ولفت فرصة لتعزيز حضورهما في سوق النقل الذاتي، ومنافسة الشركات التي تسعى إلى تغيير مستقبل سيارات الأجرة في المدن الكبرى