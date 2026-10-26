أصحاب المعاشات: رفع الحد الأدنى للمعاش لـ2080 جنيهًا لا يمثل إنجازًا استثنائيًا

أجاب إبراهيم أبو العطا الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، على سؤال بشأن هل تكفي زيادة الحد الأدنى للمعاش بقيمة 325 جنيها لتخفيف أعباء المعيشة؟.



وقال إبراهيم أبو العطا الأمين العام الاتحاد أصحاب المعاشات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن إم تي أي، إن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا لا يمثل إنجازًا استثنائيًا، وإنما يأتي في إطار الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى نحو 5 آلاف جنيه لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة.

وتابع إبراهيم أبو العطا الأمين العام الاتحاد أصحاب المعاشات، أن الزيادة السنوية للمعاشات تطبق بصورة دورية وفقًا للقانون، وبالنسبة المقررة للعلاوة الدورية، معتبرًا أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأشار إبراهيم أبو العطا الأمين العام الاتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن مبلغ 2080 جنيهًا لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة، سواء للفرد الذي يعيش بمفرده أو للأسرة، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية، وهو ما يزيد الضغوط المالية على أصحاب المعاشات.

غياب الإرادة اللازمة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

وأضاف إبراهيم أبو العطا الأمين العام الاتحاد أصحاب المعاشات، أن المشكلة من وجهة نظره لا ترتبط بنقص الموارد أو غياب الإطار القانوني، وإنما بغياب الإرادة اللازمة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بصورة حقيقية، مشيرًا إلى عوائد استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية، مطالبا بالاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس على قيمة المعاشات.

