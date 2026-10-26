متحدث الري: المياه قضية أساسية لمصر.. والرهان على فرض الأمر الواقع خاسر

أكد المهندس خالد الوصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المياه تمثل قضية تنمية أساسية لمصر، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة.

وقال الوصيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن العلاقات المصرية الأفريقية حاليًا في أفضل حالاتها، مشيرًا إلى أن علاقات مصر مع 9 دول من دول حوض النيل ممتازة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أن أي رهان على فرض الأمر الواقع في ملف المياه هو رهان خاسر، مؤكدًا أهمية التعامل مع القضايا المائية من خلال الحوار والتفاهم والتعاون بين دول الحوض.

السواحل التي جرى تنفيذها

وفيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، أشار الوصيف إلى بدء تنفيذ مشروعات لتدعيم السواحل وحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن مياه البحر كانت ستغطي نحو 30 كيلومترًا في محافظة كفر الشيخ لولا إجراءات تدعيم السواحل التي جرى تنفيذها.