مصر وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة الثنائية للنمو الأخضر

وقّعت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة سمر الأهدل، وإيما هاردي وزيرة الدولة بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها اليوم الاثنين، إلى تعزيز التعاون في مجالات النمو الأخضر ذات الأولوية المشتركة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان، فضلًا عن تعزيز التجارة الثنائية ودعم دور القطاع الخاص في البلدين، كما تدعم المذكرة تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن المائي، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛ بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.