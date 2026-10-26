التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة

يتطلب التصالح في مخالفات البناء في مصر تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، وتجهيز المستندات القانونية والهندسية اللازمة، وسداد رسوم الفحص والمبالغ المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، مع التأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، ويخضع هذا الملف لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بآخر موعد لتقديم الطلبات، فقد شهدت المهلة تطورًا جديدًا، إذ نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 على مد الفترة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، ثم صدر قرار جديد برقم 3166 لسنة 2026 يقضي بمد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يعني استمرار إتاحة الفرصة لتقديم الطلبات خلال الفترة الجديدة وفقًا للقرار الأخير.

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ما آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026؟

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، تقرر مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك بعد المهلة التي سبق تحديدها بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026.

ويعني ذلك أن الموعد السابق المرتبط بانتهاء المهلة في نوفمبر 2026 لم يعد يعكس آخر تطور في القرارات الحكومية، إذ جاء القرار الجديد ليمد فترة تقديم الطلبات مرة أخرى، ويتيح للمواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة التي تنطبق عليها الضوابط القانونية.

وتظل متابعة القرارات الحكومية المنشورة رسميًا ضرورية لمعرفة تاريخ بدء المهلة الجديدة ونهايتها، إلى جانب التأكد من أي تعديلات لاحقة قد تطرأ على إجراءات التصالح أو شروطه.

ما شروط التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023؟

ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز التصالح عليها، والإجراءات التي يتعين اتباعها لتقديم الطلبات وفحصها، مع مراعاة طبيعة المخالفة وموقع العقار وحالته الإنشائية.

وتشمل أبرز الضوابط العامة الواجب مراعاتها عند التقدم بطلب التصالح ما يأتي:

أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.

تقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة وفقًا لطبيعة المخالفة.

تقديم تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للعقار، متى تطلبت الحالة ذلك.

استيفاء الاشتراطات والإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

سداد رسوم الفحص والمبالغ المقررة وفقًا للقواعد المنظمة للتصالح.

ولا يعني تقديم الطلب أو سداد الرسوم قبول التصالح تلقائيًا، إذ يتوقف النظر في الملف على استيفاء المتطلبات القانونية والفنية، ومراجعة المستندات المقدمة، والتحقق من مدى انطباق أحكام القانون على المخالفة محل الطلب.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟

يحتاج صاحب العقار إلى تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد الجهة الإدارية المختصة على تحديد طبيعة المخالفة وفحص مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية، وتختلف بعض المتطلبات بحسب حالة العقار وطبيعة الأعمال المخالفة.

وتشمل أبرز المستندات المطلوبة ما يأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

مستند يثبت صفة مقدم الطلب في تقديم التصالح.

مستندات ملكية العقار أو حيازته، وفقًا للمتطلبات المقررة.

الرسومات الهندسية والمعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة.

تقرير هندسي يوضح مدى توافر السلامة الإنشائية للمبنى، في الحالات التي يستلزمها القانون.

إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.

ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، وفقًا للإجراءات المقررة.

المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، متى كانت مطلوبة.

وقد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية، مثل ما يثبت تاريخ تنفيذ المخالفة أو الرسومات المعتمدة أو التوكيل الرسمي عند تقديم الطلب من خلال وكيل، وفقًا لطبيعة الملف والاشتراطات المعمول بها.

ولذلك، يُفضل مراجعة قائمة المستندات لدى المركز التكنولوجي المختص قبل التقديم، للتأكد من تجهيز الأوراق المطلوبة للحالة المحددة وعدم إغفال أي مستند ضروري لاستكمال الفحص.

كيف تقدم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026؟

يمكن لأصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاع المباني المخالفة البدء في الإجراءات من خلال الجهة الإدارية المختصة، مع استكمال المستندات وسداد الرسوم المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة.

وتتضمن خطوات التقديم الأساسية ما يأتي:

تقديم طلب التصالح: يتوجه صاحب العقار أو من ينوب عنه إلى المركز التكنولوجي المختص في نطاق وجود العقار، لتقديم الطلب وفقًا للإجراءات المعمول بها.

تجهيز المستندات المطلوبة: يقدم صاحب الطلب الأوراق التي توضح بيانات العقار وطبيعة المخالفة، إلى جانب المستندات الهندسية والإدارية اللازمة بحسب الحالة.

سداد الرسوم والمبالغ المقررة: يتم سداد رسوم فحص الطلب واستكمال المبالغ المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة للتصالح والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

فحص الطلب والمستندات: تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة الملف للتحقق من استيفاء المستندات والشروط القانونية اللازمة للنظر في الطلب.

استكمال البيانات والنواقص: إذا تبين وجود مستندات أو بيانات غير مكتملة، يتعين على مقدم الطلب استيفاء المطلوب وفقًا لتعليمات الجهة المختصة، حتى يمكن استكمال الفحص واتخاذ القرار بشأن التصالح.

ويجب على مقدم الطلب الاحتفاظ بما يثبت تقديم الملف وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب مع الجهة المختصة، خاصة إذا طُلبت مستندات إضافية أو استكمال بيانات لازمة لاستمرار الإجراءات.

ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء؟

مع استمرار الاهتمام بتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، ينبغي للمواطنين مراجعة المستندات المطلوبة والبدء في الإجراءات مبكرًا، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة.

وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها، ثم مراجعة الأوراق القانونية والرسومات الهندسية المطلوبة، والتحقق من متطلبات تقرير السلامة الإنشائية بحسب حالة المبنى.

كما ينبغي التأكد من الرسوم والمبالغ المستحقة لدى الجهة الإدارية المختصة، وتجهيز ما يثبت سدادها، ومتابعة أي نواقص تظهر أثناء فحص الطلب.

ومن المهم أيضًا متابعة القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بالتصالح، لأن مواعيد تقديم الطلبات قد تخضع للمد أو التعديل بقرارات رسمية، كما حدث مع صدور القرار رقم 3166 لسنة 2026 الذي مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

هل تقديم طلب التصالح يعني قبول المخالفة؟

لا يعني تقديم طلب التصالح قبول المخالفة بصورة تلقائية، إذ يتطلب الأمر فحص الملف والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والفنية، ومراجعة المستندات والرسومات والتقارير المطلوبة بحسب طبيعة العقار.

ويؤدي عدم استكمال المستندات أو عدم انطباق شروط القانون إلى تعقيد الإجراءات أو التأثير في إمكانية قبول الطلب، لذلك يجب على صاحب العقار الالتزام بتعليمات الجهة الإدارية المختصة واستيفاء النواقص المطلوبة خلال المدد المقررة.

كما ينبغي عدم اعتبار سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح بديلًا عن استكمال بقية الإجراءات، لأن البت في الطلب يرتبط باستيفاء الضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن التصالح في مخالفات البناء؟

يخضع التصالح في مخالفات البناء لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وتبدأ إجراءات التقديم من خلال الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم المستندات القانونية والهندسية وسداد الرسوم المقررة.

وقد نص القرار رقم 1098 لسنة 2026 على مد المهلة لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026، ثم صدر القرار رقم 3166 لسنة 2026 بمد جديد لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويظل تجهيز الأوراق ومراجعة شروط التصالح ومتابعة القرارات الحكومية من أهم الخطوات التي تساعد أصحاب العقارات على استكمال الإجراءات، مع التأكيد على أن قبول الطلب يرتبط باستيفاء المتطلبات القانونية والفنية وليس بمجرد تقديم الأوراق أو دفع الرسوم.