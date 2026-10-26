تنفيذ 10 قرارات إزالة لمخالفات بناء والتعدي على أراضي الدولة بالعلمين الجديدة

واصل جهاز مدينة العلمين الجديدة حملاته المكثفة لرصد وإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

جاءت الحملة بقيادة الدكتور مهندس مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز، وهاني مارس مدير إدارة التنمية، ومحمود عبد العزيز، المشرف العام على الأحياء، وأحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة المقدم محمد البيومي، رئيس قسم شرطة التعمير.

تنفيذ 10 قرارات إزالة

واكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية أن الحملة أسفرت عن تنفيذ "10" قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة دون ترخيص وتعديات على أراضي الدولة، بالحي الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، استمرار تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وسرعة التعامل معها وإزالتها، حفاظًا على أراضي الدولة ومنع ظهور مخالفات جديدة، مشددًا على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال التعدي التي قد تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أن الحملة تأتي ضمن خطة الجهاز لإزالة التعديات التي تتعارض مع المشروعات القومية الجاري تنفيذها، باعتبارها أولوية قصوى، بما يسهم في تهيئة المواقع اللازمة لاستكمال الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية بنطاق المدينة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، بما يدعم جهود التنمية الجارية بمدينة العلمين الجديدة.