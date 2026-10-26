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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان الحالة الصحية لـ20 مصابا في حادث انقلاب ربع نقل ووفاة شخصين

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
صدى البلد

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي باتجاه نزلة الفيوم ومتابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.


غنيم ومدير الأمن داخل مستشفى التأمين الصحي

أجرى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم يرافقه اللواء أشرف عبد الموجود مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم زيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم للاطمئنان على المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال والأطفال بالطريق الإقليمي القادم من الواحات باتجاه نزلة الفيوم وذلك إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر فوزي مدير عام التأمين الصحي بالفيوم والدكتورة رشا أحمد فتحي مدير مستشفى التأمين الصحي.


20 مصابا وحالتا وفاة في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا ووفاة شخصين حيث نُقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بينما نُقلت حالتا الوفاة إلى مستشفى طامية المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.


توجيهات بسرعة تقديم العلاج ومتابعة المصابين

واطمأن محافظ الفيوم خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصابين واستمع إلى شرح من مدير المستشفى والفريق الطبي حول طبيعة الإصابات ومستوى الرعاية والخدمات العلاجية المقدمة لكل حالة وأكد غنيم أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وفقا لطبيعة الإصابات ودرجة خطورتها موجها مسؤولي المستشفى والأطقم الطبية بضرورة المتابعة المستمرة للحالات وتوفير جميع الإمكانات المطلوبة لتقديم العلاج اللازم حتى التعافي.


دعوات بالشفاء العاجل للمصابين

وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ أسفه لوقوع الحادث داعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

محافظ الفيوم الفيوم ربع نقل سيارة

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