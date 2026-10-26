مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق الغرق في الفيوم

لقي شاب يُدعى عبد الرحمن محمد من أبناء عزبة خويلد بغرق قبلي التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية على طريق إطسا الغرق بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة.



بلاغ بوقوع الحادث

تلقى اللواء أشرف عبد الموجود إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إطسا المؤدي إلى قرية الغرق مما أسفر عن مصرع شاب من أبناء عزبة خويلد وعلى الفور انتقلت سيارة تابعة لمرفق الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إطسا تحت تصرف النيابة العامة.



نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

وجرى إيداع جثمان الشاب بمشرحة مستشفى إطسا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وذلك عقب وقوع الحادث الذي أودى بحياته على طريق إطسا الغرق بمحافظة الفيوم وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة تسببا في انقلاب الدراجة النارية فيما تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.



النيابة تصرح بتسليم الجثمان

وحررت الجهات المختصة محضرا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن اللازمة تمهيدا لدفنه.