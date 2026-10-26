أسيوط.. إزالة 30 حالة تعد ومخالفة بناء واسترداد 2175 متر أملاك دولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، من خلال تنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدي ومخالفة بناء، واسترداد مساحة إجمالية بلغت 2175 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد الأراضي المتعدى عليها، والتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية بكل حزم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الإزالات تضمنت حالتين للتعدي على أراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن ولاية الموارد المائية والري، بإجمالي مساحة بلغت 2175 متر مربع، إلى جانب إزالة 5 حالات لمخالفات بناء بإجمالي مساحة 370 متر مربع، فضلًا عن التعامل مع 12 حالة بناء غير مرخصة تم رصدها من خلال المتغيرات المكانية، بمساحة بلغت 5 قراريط و11 سهم.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت كذلك إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعية مملوكة للأهالي، بمساحة إجمالية بلغت 8 قراريط و5 أسهم، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 خلال الفترة المحددة لها، مع تكثيف المرور والمتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات، والتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.