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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي المصابين في حادث سير بالمنيا

لوجين إحدى ضحايا الحادث
لوجين إحدى ضحايا الحادث
إيهاب عمر

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تطورات الحالة الصحية للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ومدربيهم، الذين تعرضوا لحادث سير أثناء عودتهم من القاهرة، عقب مشاركتهم في بطولة الجمهورية للجودو، والذي أسفر عن وفاة اللاعبتين لوجين عبد العزيز صابر ورفيف محمد عبد المنعم، لاعبتَي المشروع تحت 13 سنة، وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين المرافقين لهم.

وأعرب محافظ أسيوط عن بالغ الحزن والأسى لوفاة اللاعبتين، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وذويهما، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق الفوري والمستمر مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين بمستشفى مغاغة، والتأكد من حصولهم على أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة، مع المتابعة المستمرة لتطورات حالتهم الصحية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمات العلاجية لهم.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحالة الصحية للمصابين، أسفر الحادث عن إصابة 3 حالات بإصابات شديدة و32 حالة بإصابات خفيفة، مع توقع خروج جميع المصابين من المستشفى اليوم، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالاتهم الصحية، وفقًا للتقييم الطبي المعالج.

كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الحالات أولًا بأول، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية للاطمئنان على المصابين، والتأكد من توفير أوجه الدعم اللازمة لهم، والتنسيق مع مسؤولي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لمتابعة تطورات الموقف.

ووجه اللواء محمد علوان، مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التوجه لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأسرتي اللاعبتين المتوفيتين، وتقديم أوجه المساندة اللازمة لهما في هذا الظرف الأليم، إلى جانب متابعة احتياجات أسر المصابين وتوفير الدعم الممكن لهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والمساندة لأبناء أسيوط وأسرهم.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بمحافظتي أسيوط والمنيا لمتابعة الموقف بشكل متواصل، والوقوف على الاحتياجات الطبية والإنسانية للمصابين وأسرهم، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله أبناء المحافظة من كل مكروه وسوء.

أسيوط المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بطولة الجمهورية الحالة الصحية للمصابين مستشفى مغاغة

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