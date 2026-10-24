قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا البحرية بالبحر المتوسط وفقا للقانون الدولي
الرئيس السيسي يكرم 6 من طلاب هندسة القاهرة خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 تقديرًا لإنجازاتهم وجوائزهم الدولية
بدل الفرح.. عريس وعروسة بالأقصر يختاران العمرة بداية لحياتهما الزوجية
أول دقيقة.. أحمد شريف يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
وزير السياحة والآثار: منتدى مصر 2026 شهد حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء
اليونان تتحدى الاتفاقية البحرية الليبية التركية.. كيكيلياس: لن نتراجع عن حقوقنا السيادية
وظائف وزارة العمل 2026 فرص عمل في 6 محافظات برواتب تصل إلى 7000 جنيه
أسامة أبو المجد: الدولار والتوترات الإقليمية يعيدان الأوفر برايس لسوق السيارات.. وتوقعات بزيادة أسعار الزيرو والمستعمل
الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب الأردن في مواجهة محاولات زرع الانقسام
الشرطة الفرنسية: استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في باريس عقب اندلاع مواجهات مع المحتجين
أكسيوس: مستشارو ترامب يراهنون على إسرائيل بدون نتنياهو.. خلافات بسبب إيران وغزة
توافد الآلاف للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 611 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة وأخرى مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

وضبط سلع غير صالحة
وضبط سلع غير صالحة
أ ش أ

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد الحملات التموينية خلال الأسبوع، والتي أسفرت عن تحرير 611 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.


وأوضحت محافظة أسيوط - في بيان اليوم /السبت/ - أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بإشراف الدكتور سعيد عنتر، وكيل المديرية، شنت حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 99 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطن من الجبن غير الصالح للاستهلاك، و600 كيلو جرام من اللبن غير الصالح، و268 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها، و125 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة، و34 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.


وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 7 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و6 محاضر غلق لتجار تموينيين، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وضبط أسطوانتي بوتاجاز صغيرتي الحجم مستخدمتين في غير الغرض المخصص لهما، إلى جانب 6 محاضر للتخلف عن استلام حصة البوتاجاز، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.


وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، قال محافظ أسيوط إنه تم تحرير 549 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.


وأكد اللواء محمد علوان على مواصلة الحملات التموينية بصورة يومية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تكثيف الرقابة على تداول السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والمواصفات المقررة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المال العام والدعم الموجه للمستحقين.

محافظ أسيوط الحملات التموينية مخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

الخارجية: أرسلنا رسالة واضحة لتركيا عن رفض مصر لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة باطلة

وزير الكهرباء السابق يستعرض إنجازات قطاع الطاقة خلال مرحلة دقيقة وفترة قياسية

وزير الكهرباء السابق يستعرض إنجازات قطاع الطاقة خلال مرحلة دقيقة وفترة قياسية

محمد شاكر: حلول جذرية وشبكات فائقة الجهد جعلت مصر مركزا إقليميا للطاقة

محمد شاكر: حلول جذرية وشبكات فائقة الجهد جعلت مصر مركزا إقليميا للطاقة

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد