أسيوط.. إزالة 46 حالة تعد ومخالفة مع انطلاق المرحلة الثالثة لاسترداد أراضي الدولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 46 حالة تعدي ومخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، التي بدأت السبت 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، في إطار جهود المحافظة لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة، التي نفذت بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 569 متر مربع، و5 حالات تعدي في المهد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 600 متر مربع، فضلًا عن إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للموارد المائية والري، بمساحة 13 قيراط و4 أسهم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات شملت أيضًا إزالة 4 حالات بناء مخالف دون ترخيص في المهد على مساحة 420 متر مربع، و12 حالة بناء دون ترخيص في المهد على مساحة 5 قراريط و7 أسهم، إلى جانب إزالة حالتي تعدي على أراضٍ زراعية خاصة بمساحة قيراطين و4 أسهم، مؤكدًا استمرار أعمال الرصد والتعامل الفوري مع المخالفات لمنع تفاقمها.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ30 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل وفق جدول زمني محدد؛ حيث انطلقت المرحلة الأولى في 29 أغسطس واستمرت حتى 18 سبتمبر، تلتها المرحلة الثانية من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر، فيما بدأت المرحلة الثالثة في 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني والتنسيق المستمر مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع منع عودة التعديات إلى المواقع التي جرى التعامل معها، مشددًا على استمرار الحملات للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية وتحقيقًا للصالح العام.