محافظ أسيوط: ضبط 241 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال حملات رقابية مكثفة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، والتصدي لأي ممارسات تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أن توفير غذاء آمن يمثل أولوية أساسية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، شنت من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حملات رقابية موسعة بمدينة أسيوط على مدار يومين بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن ضبط 181 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن 35 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، و25 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للتداول خلال حملة بالتعاون مع مباحث التموين، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 241 كيلوجرامًا.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مديرية الطب البيطري والأجهزة الرقابية المعنية، وتكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

وشدد اللواء محمد علوان، على مواصلة الحملات التفتيشية والتوعوية لحماية المواطنين من مخاطر تداول الأغذية غير الصالحة، داعيًا المواطنين إلى التأكد من مصادر شراء اللحوم والدواجن، والإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات يُشتبه في عدم صلاحيتها، بما يدعم جهود الدولة في حماية الصحة العامة، وترسيخ ثقافة الغذاء الآمن، وتحقيق بيئة غذائية صحية ومستدامة.