قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
منتدي مصر 2026.. وزير المالية: نتحرك بمرونة لدعم محدودي الدخل
مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا
موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن
وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا
سقط من الدور الرابع.. ملابسات مصرع طالب إعدادية في الهرم
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة ليلاً
خطيب المسجد النبوي يحذر من الفرقة والاختلاف ويدعو المسلمين للتعاون والتراحم
دار الإفتاء المصرية تطلق رسميًا منصتها الإفتائية العالمية «حَصِين» خلال اليومين المقبلين
في سابقة من نوعها.. سلاحا الجو الفرنسي والبريطاني يجريان تدريبا نوويا مشتركا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة بديروط لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الحيوية

حملة مكبرة بديروط لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الحيوية
حملة مكبرة بديروط لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الحيوية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المفاجئة والدورية للتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة ديروط، حيث استهدفت الحملة شوارع بورسعيد وأبو خاطر وقنا وأبو الفتوح، لإزالة المعوقات التي تعرقل حركة المارة والسيارات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المحددة لمحالهم، ومنع فرش البضائع بالطريق العام، بما يضمن تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الشوارع دون عوائق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعديات والمخالفات، ورفع وضبط 5 حالات إشغال طريق عام تعوق حركة المواطنين، فضلًا عن تحرير 4 إنذارات لمخالفات تتعلق بشروط مزاولة الأنشطة والعمل دون ترخيص، وتحرير 3 محاضر بيئة للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك في إطار تطبيق القانون والتعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، مع تعزيز التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات، لتكثيف الحملات الميدانية، وسرعة رصد المخالفات والتعامل معها، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة الحملات المفاجئة والدورية، والتعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم الحركة بالشوارع والميادين يمثلان أولوية لتحسين جودة الحياة وتيسير حركة المرور والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

أسيوط الحملات الميدانية الشوارع السيولة المرورية رفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ارشيفية

بلاغ ضد مسؤولي جهاز حدائق أكتوبر بسبب انقطاع المياه عن سكان دار مصر

المتهمين

بالذكاء الاصطناعي.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين عبر الإنترنت

المتهمين

القبض على 3 أشخاص اعتدوا على عامل بالضرب وأطلقوا أعيرة نارية في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد