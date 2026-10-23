محافظ أسيوط: حملة مكبرة بديروط لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الحيوية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المفاجئة والدورية للتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة ديروط، حيث استهدفت الحملة شوارع بورسعيد وأبو خاطر وقنا وأبو الفتوح، لإزالة المعوقات التي تعرقل حركة المارة والسيارات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المحددة لمحالهم، ومنع فرش البضائع بالطريق العام، بما يضمن تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الشوارع دون عوائق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعديات والمخالفات، ورفع وضبط 5 حالات إشغال طريق عام تعوق حركة المواطنين، فضلًا عن تحرير 4 إنذارات لمخالفات تتعلق بشروط مزاولة الأنشطة والعمل دون ترخيص، وتحرير 3 محاضر بيئة للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك في إطار تطبيق القانون والتعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، مع تعزيز التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات، لتكثيف الحملات الميدانية، وسرعة رصد المخالفات والتعامل معها، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة الحملات المفاجئة والدورية، والتعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم الحركة بالشوارع والميادين يمثلان أولوية لتحسين جودة الحياة وتيسير حركة المرور والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.