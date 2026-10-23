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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيران تلتهم سيارة نقل محملة بالكرتون على صحراوي أسيوط وإصابة 3 أشخاص

اشتعال النيران يلتهم سيارة نقل محملة بالكرتون على صحراوي أسيوط
اشتعال النيران يلتهم سيارة نقل محملة بالكرتون على صحراوي أسيوط
إيهاب عمر

أصيب 3 أشخاص باختناقات وإصابات متفرقة، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الكرتون، بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سوهاج، بنطاق محافظة أسيوط، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وتوقف جزئي للحركة المرورية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

بلاغ باشتعال سيارة نقل على الطريق الصحراوي

تلقى اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ باشتعال حريق هائل في سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الكرتون، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه سوهاج، بنطاق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحريق وإسعاف المصابين.

احتراق السيارة بالكامل وإصابة 3 أشخاص

وبالفحص والمعاينة، تبين اشتعال النيران في سيارة النقل المحملة بالكرتون، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وامتداد ألسنة اللهب، حتى التهمت النيران السيارة بالكامل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص كانوا بالسيارة، باختناقات وإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي العلاج اللازم، بينما دفعت الإدارة العامة للمرور بقواتها إلى موقع الحادث، للعمل على رفع آثار الحريق وتسيير حركة السيارات، بعد حدوث توقف جزئي للحركة المرورية بالطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

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