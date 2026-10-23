قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظفيه
مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس للاشتباه بصلتهم بأعمال تجسس
منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين
الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
شهيدان برصاص الاحتلال عند حاجز فرش الهوا شمالي الخليل بالضفة الغربية
أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول
أكرم القصاص: مصر تتحرك لدعم غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ
مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة.. أهم توصيات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول
شريف فتحي: تحقيق الأمن والأمان رفع أعداد السائحين إلى 19.4 مليون
طفرة في السياحة الإيطالية .. مصر تراهن على تطوير المطارات لزيادة الوافدين إلى البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: متابعة جاهزية بوابات الترع بالقوصية للتعامل مع التقلبات جوية

متابعة جاهزية بوابات الترع الرئيسية بالقوصية ضمن الاستعدادات الوقائية للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة
متابعة جاهزية بوابات الترع الرئيسية بالقوصية ضمن الاستعدادات الوقائية للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات الوقائية للتعامل مع التقلبات الجوية، والتأكد من جاهزية المنشآت المائية وبوابات الترع الرئيسية، في إطار خطة العمل المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والأراضي الزراعية، وضمان انتظام منظومة الري والتعامل بكفاءة مع التغيرات الجوية المحتملة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي، رئيس المركز، تابعت أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار المركز رقم 317 لسنة 2026، للمرور على بوابات الترع الرئيسية التابعة لهندسة ري القوصية، ومراجعة مدى جاهزيتها، حيث شملت الجولة تفقد البوابات الخاصة بالأفرع الرئيسية المتفرعة من الترعة الإبراهيمية، والتي تخدم المساحات الزراعية بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بشأن الاستعداد المبكر ومتابعة كفاءة المنشآت المائية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن هذه المتابعات تأتي ضمن الإجراءات الدورية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من سلامة البوابات والمنشآت المائية وجاهزية المعدات والأدوات اللازمة، ومراجعة استعدادات فرق العمل، بما يعزز كفاءة الأداء ويساعد على سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع إعداد تقارير بنتائج المرور ومتابعة الملاحظات التي قد تظهر خلال أعمال الفحص.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة الري وكافة الجهات المعنية، ومواصلة المرور الميداني على المواقع والمنشآت التابعة لها، للتأكد من جاهزيتها وانتظام أعمال المتابعة، في إطار خطة استباقية تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة العمل الميداني والتنسيق بين الجهات التنفيذية، ومتابعة جاهزية المعدات والمنشآت المائية بصورة مستمرة، مؤكدًا حرص المحافظة على اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد المبكر، بما يدعم سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أسيوط التقلبات الجوية بوابات الترع الترع الرئيسية الأراضي الزراعية انتظام منظومة الري التغيرات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد