أسيوط: متابعة جاهزية بوابات الترع بالقوصية للتعامل مع التقلبات جوية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات الوقائية للتعامل مع التقلبات الجوية، والتأكد من جاهزية المنشآت المائية وبوابات الترع الرئيسية، في إطار خطة العمل المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والأراضي الزراعية، وضمان انتظام منظومة الري والتعامل بكفاءة مع التغيرات الجوية المحتملة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي، رئيس المركز، تابعت أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار المركز رقم 317 لسنة 2026، للمرور على بوابات الترع الرئيسية التابعة لهندسة ري القوصية، ومراجعة مدى جاهزيتها، حيث شملت الجولة تفقد البوابات الخاصة بالأفرع الرئيسية المتفرعة من الترعة الإبراهيمية، والتي تخدم المساحات الزراعية بنطاق المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بشأن الاستعداد المبكر ومتابعة كفاءة المنشآت المائية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن هذه المتابعات تأتي ضمن الإجراءات الدورية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من سلامة البوابات والمنشآت المائية وجاهزية المعدات والأدوات اللازمة، ومراجعة استعدادات فرق العمل، بما يعزز كفاءة الأداء ويساعد على سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع إعداد تقارير بنتائج المرور ومتابعة الملاحظات التي قد تظهر خلال أعمال الفحص.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة الري وكافة الجهات المعنية، ومواصلة المرور الميداني على المواقع والمنشآت التابعة لها، للتأكد من جاهزيتها وانتظام أعمال المتابعة، في إطار خطة استباقية تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة العمل الميداني والتنسيق بين الجهات التنفيذية، ومتابعة جاهزية المعدات والمنشآت المائية بصورة مستمرة، مؤكدًا حرص المحافظة على اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد المبكر، بما يدعم سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة المواطنين واستقرار الخدمات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.