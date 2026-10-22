ورش حكي وعروض فنية للمواهب في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى انتصارات أكتوبر

نظم فرع ثقافة أسيوط عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واستمرارا للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، أقامت مكتبة صلاح شريت بريفا ورشة حكي للأطفال، تحدثت خلالها سحر جابر، عن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وما جسده النصر من معاني التضحية والإصرار واستعادة الكرامة الوطنية.

كما نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مُر، عددا من الفعاليات تحت عنوان "مصر بلدنا.. أم الدنيا"، تضمنت ورشة فنية وعروضا للمواهب وورشة حكي قدمتها راندا هيكل، للتعريف بالشخصيات والرموز الوطنية التي ضحت من أجل الوطن.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة أسيوط، أعدت مكتبة المنفلوطي العامة لقاء بالمدرسة الصناعية، بعنوان "بر الوالدين"، شارك به كل من الشيخ أسامة فتحي، إمام وخطيب مسجد الطرزي بمنفلوط، ونسرين محمود محمد من التوجيه المجتمعي بالإدارة التعليمية، وتناولا خلاله مكانة بر الوالدين وأهمية الإحسان إليهما واحترامهما، ودور الأسرة والمدرسة في غرس القيم الأخلاقية لدى الطلاب.

وأقامت المكتبة الثقافية بالحوطا ورشة حكي للأطفال بعنوان "صانع المعروف"، قدمتها مديرة عدلي، للتعريف بأهمية فعل الخير ومساعدة الآخرين، وترسيخ قيم التعاون والعطاء من خلال الحكي القصصي التفاعلي.

أما على الجانب الفني، أقام قصر ثقافة الغنايم ورشة تصميم أعمال فنية مبتكرة بخامات معاد تدويرها تدريي إيمان علي، كما أقام بيت ثقافة دير الجنادلة ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للأطفال، تدريب عبد الحكيم عامر.