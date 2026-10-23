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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 600 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز القوصية في أسيوط

ضبط 600 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز القوصية في أسيوط
ضبط 600 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز القوصية في أسيوط
إيهاب عمر

ضبطت مديرية التموين بمحافظة أسيوط 600 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة بمركز القوصية، بالتعاون مع مباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك.

حملة تموينية مكبرة بالقوصية

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المواطنين.

وبتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، شنت إدارة تموين القوصية حملة مكبرة بنطاق المركز، بالاشتراك مع مباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسيوط لبن غير صالح حملة تموينية مركز القوصية مباحث التموين الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأسواق

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