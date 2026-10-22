محافظ أسيوط: حملات ميدانية للتوعية بالتصالح بمخالفات البناء ووضع لافتات على المُخالف دون تقديم طلبات للتصالح.. صور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وتكثيف الحملات الميدانية للتوعية بأهمية تقنين الأوضاع وفقًا للقانون، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح المحافظ أن رئاسة حي شرق أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة ميدانية تضمنت طرق الأبواب والتواصل مع المواطنين، إلى جانب وضع لافتات على المباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، للتنبيه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وذلك بمشاركة هاجر محروس نائب رئيس الحي، والإدارة الهندسية،

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين لتعريفهم بإجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، وحث أصحاب المباني المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المنظمة لهذا الملف.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية، وتكثيف حملات التوعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الصالح العام.