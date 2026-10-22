قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة
وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية
مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»
نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط الأوقية لأدنى مستوى منذ أغسطس
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد
«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان على البال»: ذاكرت الإسباني والصيني وحققت حلم التصوير في الأقصر | فيديو
قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات ميدانية للتوعية بالتصالح بمخالفات البناء ووضع لافتات على المُخالف دون تقديم طلبات للتصالح.. صور

حملات ميدانية بحي شرق أسيوط للتوعية بالتصالح في مخالفات البناء ووضع لافتات على المباني المخالفة دون تقديم طلبات للتصالح
حملات ميدانية بحي شرق أسيوط للتوعية بالتصالح في مخالفات البناء ووضع لافتات على المباني المخالفة دون تقديم طلبات للتصالح
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد  علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وتكثيف الحملات الميدانية للتوعية بأهمية تقنين الأوضاع وفقًا للقانون، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح المحافظ أن رئاسة حي شرق أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة ميدانية تضمنت طرق الأبواب والتواصل مع المواطنين، إلى جانب وضع لافتات على المباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، للتنبيه إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وذلك بمشاركة هاجر محروس نائب رئيس الحي، والإدارة الهندسية،

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين لتعريفهم بإجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، وحث أصحاب المباني المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المنظمة لهذا الملف.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية، وتكثيف حملات التوعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الصالح العام.

أسيوط ملف التصالح محافظ أسيوط مخالفات البناء تقنين الأوضاع حي شرق أسيوط طرق الأبواب المباني المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

ترشيحاتنا

هيئة الجدار و الاستيطان:409 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطتوت ضد مزارعي الزيتون

هيئة الجدار و الاستيطان:409 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطتوت ضد مزارعي الزيتون

المركزي الفلبيني يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي

المركزي الفلبيني يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي

الأمم المتحدة: المهاجرون يدفعون نصف مليار دولار رسوما للمهربين على مسارات الهجرة إلى أوروبا

الأمم المتحدة: المهاجرون يدفعون نصف مليار دولار رسوما للمهربين على مسارات الهجرة إلى أوروبا

بالصور

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد