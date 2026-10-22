محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» لتسريع إجراءات تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة .. صور

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والوقوف على معدلات الإنجاز بالمشروعات التي تم الانتهاء منها أو أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لبدء تشغيلها التجريبي ودخولها الخدمة، بما يضمن سرعة استفادة المواطنين من ثمار هذه المشروعات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالقرى المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أحمد، مدير المكتب الإقليمي لدار الهندسة، المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات، والمهندس أحمد رمضان، مدير عام مشروعات "حياة كريمة" بمكتب دار الهندسة، وفريق العمل المرافق، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز والمدن المستهدفة، ووكلاء الوزارات المعنية، ومسؤولي شركات المرافق والهيئات المختلفة، ومنسقي المشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مؤكدًا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال المشروعات المتبقية وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع إعطاء أولوية قصوى للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وسرعة استكمال إجراءات استلامها وتشغيلها، بما يضمن ترجمة حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطنون على أرض الواقع.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات المبادرة بالقرى المستهدفة، لا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الحكومية والخدمية، للوقوف على معدلات التنفيذ، ورصد أية معوقات قد تؤثر على استكمال الأعمال أو تأخر تشغيل المشروعات، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية وتلك التي أوشكت على الانتهاء بمختلف القطاعات، والإجراءات المتخذة لتسليمها إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لتشغيلها، فضلًا عن مناقشة الملاحظات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات، وآليات التعامل معها بصورة عاجلة، بما يسهم في اختصار الفترة الفاصلة بين الانتهاء من التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

ووجّه محافظ أسيوط بسرعة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل المشروعات الجاهزة، والتنسيق المباشر مع الجهات صاحبة الولاية والمسؤولة عن التشغيل، مع تكثيف المرور الميداني على مواقع المشروعات لمراجعة مدى جاهزيتها، والتأكد من توافر المرافق والتجهيزات اللازمة، وسرعة تلافي أية ملاحظات قد تحول دون بدء التشغيل، مؤكدًا ضرورة عدم الاكتفاء بالانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنما العمل على دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بإعداد بيان دوري محدث يتضمن موقف المشروعات التي تم الانتهاء منها، وما دخل منها الخدمة بالفعل، والمشروعات الجاري استكمال إجراءات استلامها وتشغيلها، إلى جانب حصر المعوقات التي تستلزم تدخلًا عاجلًا، وتحديد الإجراءات اللازمة لحسمها، بما يضمن إحكام المتابعة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المتكاملة بالقرى المصرية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل في المشروعات المتبقية، ودفع إجراءات تشغيل المشروعات المنتهية، بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة ويعزز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في 7 مراكز، تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، باستثمارات تقترب من 80 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير الريف المصري، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير خدمات متكاملة ومستدامة لأهالي القرى المستهدفة.