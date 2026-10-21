عميد هندسة أسيوط: القيادة السياسية حكيمة في اتخاذ القرارات ورعاية الشعب

قال خالد صلاح عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، إن جلسة التنمية العمرانية تناولت الجوانب التي قامت بها الحكومة في مجالات الإسكان والطرق والنقل، متابعا: الجلسة ضمنت عرض المشاريع والأفكار، وكانت تتسم بالمصارحة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن منتدى مصر كان من ضمن أهدافه الوقوف على ما تم إنجازه ومواضع القصور في مجال التنمية العمرانية.

واسترسل: التنمية كتلة واحدة متعددة الجوانب، مشددا على أن القيادة السياسية حكيمة في اتخاذ القرارات وفي رعاية الشعب من كل الجوانب.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وما شهدته ملفات الإسكان والمدن الجديدة، والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية من تطور، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين بالمنتدى.