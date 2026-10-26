قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
ترامب يعلن مكافأة مليون دولار لمن يبلغ عن هذا الأمر في الولايات المتحدة
السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادين خان تكشف سبب إخراج والدها الفوازير خلال فترة التوقف السينمائي

نادين خان تكشف سبب إخراج والدها الفوازير خلال فترة التوقف السينمائي
نادين خان تكشف سبب إخراج والدها الفوازير خلال فترة التوقف السينمائي
شيماء جمال

كشفت المخرجة نادين خان أن تجربة والدها المخرج الراحل محمد خان في إخراج الفوازير كانت مختلفة عن مسيرته السينمائية المعروفة بأفلامها الجادة، موضحة أنها لا تتذكر السبب الدقيق وراء اتخاذه هذا القرار، لكنه جاء خلال مرحلة شهدت توقفًا أو فتورًا في مسيرته السينمائية، وخلال تلك الفترة، نفّذ الفوازير وأفلامًا قصيرة، قبل أن يعود إلى السينما بفيلم «بنات وسط البلد»، الذي اكتسب أهمية خاصة باعتباره عودته بعد فترة التوقف.

وأشارت إلى أن والدها تميز ببناء أبطاله من الحياة وبيئاتهم الطبيعية، فلم تكن شخصياته منفصلة عن واقعها أو مفروضة عليه من الخارج.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ والدها لم يعمل في المسلسلات التلفزيونية، لكنه تعاون لفترة مع المخرج محمد ياسين في مسلسل «موجة حارة»، قبل أن يتوفى، وذلك قبل أن تصل الدراما التلفزيونية إلى مرحلة في التنفيذ تجعلها أقرب إلى السينما.

وتابعت، أن أفلام محمد خان تناولت الرجال والنساء معًا بصورة قوية، لكن الشخصيات النسائية كانت تبرز بصورة أكبر لما تتمتع به من تأثير وقوة وتميز.

وأكدت نادين خان أن النساء في أفلام والدها لم يكنّ مجرد شخصيات مساندة أو «سنيدة»، بل كانت لهن أدوار محورية داخل الأحداث، وشخصيات ذات ملامح خاصة وإطار مختلف.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع الفصل بين تأثير الكتابة والإخراج في بناء هذه الشخصيات، لكنها ترى أن والدها كان من أكثر الرجال الذين عرفتهم دعمًا للنساء وحرصًا على منحهن صوتًا قويًا والتعبير عن قضاياهن.

وأضافت أن والدها أثّر فيها على المستوى الشخصي، ومنحها مساحة من الحرية ساعدتها على فهم معنى الحرية كامرأة، وهو ما ترى أنه ينعكس أيضًا في شخصيات النساء داخل أفلامه.

وأوضحت أنه كان يمتلك حساسية كبيرة في فهم الشخصيات النسائية التي يتناولها، وكان قادرًا على ملامسة جوانبها الإنسانية وإيصالها إلى الجمهور؛ إذ جمع في تقديمه للمرأة بين الرقة والقوة، فكانت شخصياته النسائية مؤثرة وقادرة على التعبير عن نفسها.

نادين خان الفوازير بنات وسط البلد السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

نائب وزيرة الإسكان

توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه وشحن العدادات

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد