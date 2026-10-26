نادين خان: والدي كان أهم شخصية في حياتي وأثر في السينما والثقافة المصرية

قالت المخرجة نادين خان إن والدها المخرج الراحل محمد خان كان من الشخصيات التي يستطيع الجميع الحديث عنها، نظرًا إلى التأثير الكبير الذي تركه عمله في السينما والثقافة المصرية، مؤكدة أن تأثيره امتد إليها وإلى كل من تابع أعماله، بينما كان على المستوى الشخصي أهم شخصية في حياتها.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ نشأتها في بيت يضم الفن والثقافة منذ طفولتها كان لها تأثير واضح في اتجاهها إلى المجال الفني، موضحة أن والدتها كانت فنانة أيضًا، وهو ما جعلها وشقيقها يميلان إلى الفن. وأكدت أن والدها كان له دور كبير في اختيارها الإخراج، لكنها أوضحت أنها لم تكن تذهب إلى مواقع التصوير كثيرًا في طفولتها، لأن والدها لم يكن يحب وجودهما هناك، رغم أنهما ذهبا بالفعل وشهدا بعض الأعمال.

وعن الأفلام التي لا تستطيع نسيانها من أعمال والدها، قالت نادين خان إنها تحب فيلم «خرج ولم يعد» كثيرًا، لأنه قريب إلى قلبها، كما ترتبط بذكريات شخصية مع فيلم «أحلام هند وكاميليا»، إذ كانت طفلة عندما أراد والدها أن تشارك فيه، لكنها كانت قد كبرت قليلًا، وهو ما منح الفيلم مكانة خاصة لديها.

وأشارت إلى أنها تحب فيلم «فارس المدينة» من الناحية السينمائية، وترى أنه كان سابقًا لعصره، مؤكدة أن علاقتها بأعمال والدها لا تقتصر على ذكرياتها العائلية معه، بل تمتد أيضًا إلى تقديرها الفني والسينمائي لأفلامه.