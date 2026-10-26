سفارة قبرص: اتفاقية لتطوير حقل كرونوس تمهيدا لنقل الغاز لمصر وتصديره إلى أوروبا

وقّعت قبرص، اليوم الإثنين، اتفاقية لتطوير البنية التحتية لحقل كرونوس للغاز الطبيعي في الرقعة 6 من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستوذوليذيس، في خطوة تمهّد لنقل الغاز إلى مصر لمعالجته باستخدام المنشآت القائمة، قبل تسييله في محطة دمياط وتصديره بصورة أساسية إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت سفارة قبرص بالقاهرة - فى بيان اليوم الإثنين - أن مخزون الحقل يُقدَّر بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما يُتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2028، على أن تبدأ المبيعات التجارية للغاز بين مارس ويوليو من العام نفسه.

ونقل البيان عن وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ميخاليس ذاميانو (Michael Damianos)، قوله: إن المشروع سيقرّب قبرص من إنتاج الغاز الطبيعي للمرة الأولى، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي من خلال تنويع الإمدادات والتعاون الإقليمي.

وأكد أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستساعد على تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع وصول الغاز إلى الأسواق الدولية.

وشدد ذاميانو على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ومصر، موجهاً الشكر إلى الحكومة والسلطات المصرية على مساهمتها في توفير مسار قابل للتطبيق لتسويق غاز كرونوس تجارياً.

ووفقًا للبيان، تتولى شركة "إيني" الإيطالية تطوير الحقل بالشراكة مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، فيما تشمل العقود الموقعة إنشاء خط أنابيب بري جديد للغاز يربط حقل ظهر بمحطة دمياط، بما يدعم استخدام البنية التحتية المصرية في معالجة الغاز وتسييله وتصديره.

كما يتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الترابط بين موارد الغاز القبرصية والبنية التحتية المصرية والطلب الأوروبي، بما يدعم التعاون الإقليمي وأمن الطاقة.