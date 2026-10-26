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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
محمود محسن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة انطلقت أمس 25 أكتوبر، وتستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية، من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملة تنفذ في وحدات الرعاية الأولية والحضانات وأماكن تجمعات الأطفال، مشيرًا إلى أن التطعيم يُقدم مجانًا للأطفال المستهدفين.

وأكد أن الأطفال يجب أن يحصلوا على التطعيم، باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة، موضحًا أن المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وأن التطعيم يحمي الطفل، ويسهم في حماية الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأضاف أن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية هو تطعيم واحد يشمل المرضين، مشددًا على أن التطعيم مسؤولية مشتركة بين وزارة الصحة، من خلال توفير اللقاحات، والأسرة أيضًا، مشيرًا إلى أنه يتم إعلام المدارس بمواعيد مرور حملات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موضحًا أن الحملة لا تقتصر على يوم واحد في المدرسة، وأن التطعيمات مجانية في أي مكان، سواء في المدرسة أو المستشفيات.

 الحصبة مرض فيروسي

ولفت عبد الغفار إلى أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، ومن الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الحصبة المصريين الأطفال

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