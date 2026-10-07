حسام عبد الغفار يكشف حصاد المبادرات الصحية: 23 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن نتائج مهمة حققتها المبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدًا أن زيادة الإقبال على الفحوصات المبكرة تعكس تغيرًا ملحوظًا في وعي المواطنين بأهمية اكتشاف الأمراض قبل ظهور مضاعفاتها.

تسجيل 23 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة «DMC»، أن المبادرات الرئاسية شهدت تسجيل 23 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يرفع فرص العلاج إلى 100%.

وأشار إلى أن مبادرة صحة الأم والجنين حققت نتائج لافتة أيضًا، حيث أظهر المسح الصحي الأخير حصول 96% من المستفيدات على المشورة الطبية خلال فترة الحمل، بما يعكس أهمية المتابعة والكشف المبكر في حماية صحة الأم والجنين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالكشف والتشخيص، ثم التدخل المبكر، وصولًا إلى المتابعة، موضحًا أن الهدف لا يتمثل فقط في اكتشاف المرض، وإنما التعامل معه في الوقت المناسب وتقليل آثاره ومضاعفاته.

توفر 16 مبادرة رئاسية صحية

وأضاف أن الدولة توفر 16 مبادرة رئاسية صحية تستهدف جميع المواطنين بمختلف المحافظات دون مقابل، في إطار العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإتاحة خدمات الكشف المبكر والوقاية أمام المواطنين.

اكتشاف المرض في مراحله المبكرة

واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن، من خلال تقليل الأعراض، وخفض تكلفة العلاج، وتحسين الحالة الصحية، ورفع القدرة على الإنتاج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام.