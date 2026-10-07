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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز يشيد بجهود الدولة في ملف الصحة: من أفضل أوجه التقرب لله

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أشاد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بالجهود المبذولة في قطاع الصحة، مشيرًا إلى ما تحقق في مواجهة فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال رمضان عبدالمعز، تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، إن المصريين عاشوا لسنوات طويلة حالة من القلق والخوف بسبب فيروس «سي»، الذي كان يمثل عائقًا أمام بعض الراغبين في السفر للعمل بالخارج، موضحًا أن بعض أقاربه كانوا يحصلون على عقود عمل، إلا أن السفر كان يتوقف في حال ثبوت الإصابة بالفيروس خلال الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأضاف: «عشان كده، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إحنا عشنا فترات طويلة من حياتنا وكان عندنا نوع من الخوف، حاجة كانت مرهقة جدًا وكانت بتخلينا نسهر بالليل هنا في مصر، حاجة اسمها فيروس سي».

رمضان عبدالمعز: كل يوم بنسمع عن مستشفى جديدة.. والدولة دلوقتي بتطبق التأمين الصحي الشامل

وتابع: «كان فيه ناس كتير عندها فيروس سي، وده كان بيسبب لنا ضيق. لكن بفضل الله، لما مصر وقفت قدام الموضوع ده، والحمد لله، ما بقاش عندنا فيروس سي بالشكل ده. شيء رائع».

وأشار عبدالمعز إلى ما وصفه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى مبادرة «100 مليون صحة» التي انطلقت عام 2018 للكشف عن فيروس «سي» وعدد من الأمراض، من بينها مرض السكري.

وقال: «فاكرين سنة 2018؟ مبادرة 100 مليون صحة؟ القضاء على فيروس سي وأمراض زي السكر. كنا بنروح، وأنا شخصيًا رحت، والحمد لله، وبفضل الله أخدت الشهادة، بعد ما عملت تحاليل للفيروس، وضغط الدم، والسكر».

وأكد أن الإنفاق على صحة المواطنين من أفضل أوجه التقرب إلى الله، قائلًا: «واللي بينفق في الإطار ده، وفي هذا النمط وهذه الطريقة، فده من أفضل أوجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صحة الناس».

ووجه الداعية الإسلامي رسالة شكر إلى مصر وقيادتها وحكومتها ومؤسساتها، تقديرًا لما وصفه بالاهتمام بصحة المواطنين، قائلًا: «عشان كده، والله، بنقول لمصر الحبيبة، ولقيادتها، ولحكومتها، ولمؤسساتها: شكرًا. الاهتمام بالناس، والاهتمام بصحة الناس».

وأشاد بمبادرات الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة المبادرات الموجهة للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، قائلًا: «لما أطلقوا مبادرة الكشف على أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، للكشف المبكر عن الحاجة المؤلمة دي، سرطان الثدي، الحمد لله، الأمور بتتحسن».

وأشار رمضان عبدالمعز حديثه إلى التوسع في إنشاء المستشفيات وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «كل يوم بنسمع إن فيه مستشفى جديدة، و الدولة دلوقتي بتطبق حاجة اسمها التأمين الصحي الشامل، يعني المواطن يقدر يروح ببطاقته ويدخل المستشفى اللي هو عايزها، الحاجات دي اتطبقت في بعض المحافظات، والمجهود والعمل مستمرين».

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز يشيد بجهود الدولة رمضان عبدالمعز يشيد بجهود الدولة في ملف الصحة

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