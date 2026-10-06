رمضان عبدالمعز: مصر ذكرت فى القرآن تصريحا وتلميحا أكثر من مرة

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن حرب أكتوبر 1973 كانت حرب تحرير.

رمضان عبدالمعز: ذكر مصر في القرآن نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: «تحية حب واحترام وتقدير لقواتنا المسلحة، ولشعبنا الكريم، وتهنئة مباركة طيبة من أعماق قلوبنا لشعبنا الكريم ولقواتنا المسلحة البواسل بنصر أكتوبر المجيد، 6 أكتوبر حرب التحرير 73».

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز «نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم آمين».

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز «نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى على هذه البلد الطيبة المباركة مصر، التي حباها الله تبارك وتعالى بالخير الكثير، مصر البلد التي ذكرت في القرآن تصريحًا وتلميحًا في أكثر من موقف».

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز «مصر اللي سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ده مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سُئل من أكرم الناس قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فلما دخلوا على يوسف دخلوا عليه هنا في مصر، آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، راحة، الأمن والأمان».