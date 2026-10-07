جمال شعبان يكشف مفاجآت عن أدوية التخسيس: لها علاقة بصحة القلب والسكري

تثير أدوية إنقاص الوزن اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الحديث عن تأثيراتها التي تتجاوز فقدان الوزن، وهو ما أوضحه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، كاشفًا عن فوائد صحية أخرى لبعض هذه الأدوية وعلاقتها بصحة القلب ومرض السكري.

أدوية التخسيس وصحة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أدوية التخسيس تم تصنيفها ضمن أدوية القلب، موضحًا أن بعض أدوية إنقاص الوزن لها فوائد تتعلق بصحة القلب، وقد تسهم في تقليل مخاطر الأزمات القلبية والسكتات القلبية والدماغية.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أدوية التخسيس لها فوائد متعددة، مشيرًا إلى أن من بينها المساعدة في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتحسين صحة جدار الشرايين التاجية.

فوائد لبعض مرضى السكري

وأشار جمال شعبان إلى أن بعض أدوية السكر قد تساعد في الحد من مضاعفات مرض السكري، ومن بينها مشكلات القدم السكرية ومضاعفات العين، موضحًا أنها قد تكون مفيدة لبعض مرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للحالة الطبية.

ضرورة تقييم الأدوية بشكل متكامل

ولفت إلى أن البعض يركز على سلبيات أدوية التخسيس ولا ينظر إلى إيجابياتها، مؤكدًا ضرورة تقييم الأدوية بصورة متكاملة والتعرف على فوائدها وآثارها الجانبية، وعدم الحكم عليها من جانب واحد.

وشدد الدكتور جمال شعبان على أهمية النظر إلى أدوية التخسيس من جميع الجوانب، مع مراعاة الفوائد والآثار الجانبية والحالة الطبية لكل مريض، بدلًا من تقييمها بناءً على جانب واحد فقط.