القلب والشرايين والسرطان.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أدوية التخسيس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أدوية التخسيس تم تصنيفها ضمن أدوية القلب، موضحًا أن بعض أدوية إنقاص الوزن لها فوائد تتعلق بصحة القلب، وقد تسهم في تقليل مخاطر الأزمات القلبية والسكتات القلبية والدماغية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك فوائد متعددة لأدوية التخسيس، مشيرًا إلى أن من بينها المساعدة في الوقاية من بعض أنواع السرطان، وتحسين صحة جدار الشرايين التاجية.

وأشار إلى أن بعض أدوية السكر قد تساعد في الحد من مضاعفات مرض السكري، ومن بينها مشكلات القدم السكرية ومضاعفات العين، موضحًا أنها قد تكون مفيدة لبعض مرضى السكري الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للحالة الطبية.

ولفت إلى أن البعض يركز على السلبيات ولا ينظر إلى الإيجابيات، مؤكدًا ضرورة تقييم الأدوية بصورة متكاملة، والتعرف على فوائدها وآثارها الجانبية، وعدم الحكم عليها من جانب واحد.