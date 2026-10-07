الشيخ رمضان عبدالمعز: هذا ما كان يفعله النبي للحفاظ على صحته

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إلى الاهتمام بالصحة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن الاعتدال في تناول الطعام واتباع العادات الغذائية السليمة من الأمور التي حث عليها الإسلام، مشيرًا إلى أهمية تجنب الإفراط في الطعام والشراب.

رمضان عبدالمعز يوضح أفضل طريقة للحفاظ على الصحة: كما علمنا القرآن

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، «أناشد أهلنا: اهتموا بأنفسكم وحافظوا على صحتكم. كلوا كويس، لكن إزاي تاكل كويس؟ القرآن قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾».

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أنه لا يتدخل في المجال الطبي، مؤكدًا تقديره لأهل الاختصاص، مضيفًا: «أنا مش بتدخل هنا في المهنة الطبية، دول إحنا بنتعلم منهم وليهم كل الاحترام والتقدير، لكن لما بنقرأ أبحاث وحاجات، بيقولوا لك إن نسبة كبيرة من المشاكل بتيجي من المعدة».

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أهمية عدم الإفراط في تناول الطعام، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «عايز صحتك تبقى أحسن؟ لما تقعد تاكل، ما تقومش من على السفرة إلا وإنت لسه عندك نفس للأكل.. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه».

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز: «النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطنه، ولو كان لابد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسه».

وأكد عبدالمعز أن اهتمام الإسلام بالصحة والعافية يأتي انطلاقًا من أهمية الحفاظ على الإنسان، قائلًا: «ليه الإسلام قال كده؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ لأن عافيتك غالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وغالية عند ربنا سبحانه وتعالى، الصحة العامة حاجة الشريعة الغراء اهتمت بيها».

وحذر الشيخ رمضان عبدالمعز من إهمال الصحة واتباع أنماط غذائية غير سليمة، مشيرًا إلى بعض النصائح المتوارثة التي تحث على الحركة بعد تناول الطعام، قائلًا: «تلاقي الناس تهمل صحتها، ما تاكلش كويس، ولما تاكل تاكل بطريقة غلط. أجدادنا زمان كانوا يعلمونا أمثال جميلة، زي: اتعشى واتمشى».

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن المقصود من هذا المثل هو عدم تناول الطعام ثم النوم مباشرة، مضيفًا: «يعني لو اتعشيت لازم تتمشى كويس، عشان ما تاكلش وتنام على طول».

كما تطرق الداعية الإسلامي إلى ما ورد في السيرة النبوية بشأن تنظيم أوقات تناول الطعام، قائلًا: «لما تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي إنه كان يأكل مع الشمس، فإذا غربت الشمس ما كانش ياكل، يعني ما كانش بياكل بالليل».

وأشار إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصيام، قائلًا: «عشان كده تلاحظوا في الصيام، النبي علمنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني أول ما يؤذن: الله أكبر، يفطروا، وأخروا السحور».

وشدد رمضان عبدالمعز، على أهمية الحفاظ على صحة الإنسان، قائلًا: «ليه النبي اتكلم في الموضوع ده؟ لأن عافيتك، عافية البدن، مقدمة على عافية الدين».