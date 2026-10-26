متحدث الصحة: الحساسية من التطعيم نفسه هي المانع الوحيد للحصول على لقاح الحصبة

نصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الأمهات بإخطار الأطباء بالتاريخ المرضي للطفل قبل حصوله على تطعيم الحصبة، موضحًا أن الحساسية من التطعيم نفسه هي المانع الوحيد للحصول على اللقاح، وليس الحساسية بوجه عام.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يُفضل عدم الحصول على اللقاح خلال فترات الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح أن بعض الأطفال قد تظهر عليهم أعراض بسيطة بعد التطعيم، تشمل الألم والاحمرار وارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة وطفحًا جلديًا خفيفًا، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض قد تظهر في يوم التطعيم أو بعد عدة أيام منه.

أدوية خافضة للحرارة

وأكد أنه في حال ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة، يجب التواصل مع الطبيب، مشددًا على أنه لا يصح تناول أدوية خافضة للحرارة دون الرجوع إلى الطبيب.