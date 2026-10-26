قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة للمعلمين.. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين
بدر عبد العاطي: 12 عامًا من المفاوضات بشأن سد النهضة دون نتائج إيجابية
جوتيريش: أقدر مصر قيادة وحكومة وشعبا.. ونتطلع لتعميق التعاون مع القاهرة
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة
وزير التعليم: أول زيادة في مرتبات المعلمين ستكون في يوليو 2027
جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية
جوتيريش: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. وأطالب برفع القيود عن مساعدات غزة
إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر
وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى المدينة بالعبور ويوجه بإعادة توزيع الصيادلة وفق الاحتياجات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى المدينة «إنشاء حديث» بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الفرق الطبية، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير تفقد غرف الكشف والتأهيل الحركي والعلاج والصيدلية، ووجه بإعادة توزيع الصيادلة وفق الاحتياجات الفعلية، كما اطمأن على انتظام سير منظومة التطعيمات بغرف التطعيم تزامناً مع إطلاق الحملة القومية للحصبة والحصبة الألمانية.

الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى

وتابع أن الوزير تفقد أماكن انتظار المرضى واطمأن على حصولهم على خدمات طبية ذات جودة وكفاءة عالية، مؤكداً الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى وحسن الاستقبال وتيسير الحصول على الخدمة، وحث أسر المرضى على الالتزام بجرعات التطعيم الوقائية الدورية، مع التشديد على التوسع في تخصيص أماكن الانتظار، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي للمستشفى لخدمة أهالي العبور والعبور الجديدة والمناطق المجاورة، حيث تقام على مساحة 16 ألفاً و700 متر مربع.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتور أحمد سمير مدير عام المستشفى.

وزير الصحة والسكان مدينة العبور محافظة القليوبية الفرق الطبية التشغيل التجريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

أحمد رستم

تنفيذا للتكليفات الرئاسية.. التخطيط تعلن سرعة إطلاق آلية تمويل البنية الأساسية

محافظ البنك المركزي خلال الاجتماعات

محافظ البنك المركزي يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

راندة المنشاوي

قانون مياه الشرب والصرف الصحي الجديد.. راندة المنشاوي تكشف أهدافه لحماية حقوق المستهلكين

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد