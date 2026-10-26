وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى المدينة بالعبور ويوجه بإعادة توزيع الصيادلة وفق الاحتياجات

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى المدينة «إنشاء حديث» بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الفرق الطبية، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير تفقد غرف الكشف والتأهيل الحركي والعلاج والصيدلية، ووجه بإعادة توزيع الصيادلة وفق الاحتياجات الفعلية، كما اطمأن على انتظام سير منظومة التطعيمات بغرف التطعيم تزامناً مع إطلاق الحملة القومية للحصبة والحصبة الألمانية.

الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى

وتابع أن الوزير تفقد أماكن انتظار المرضى واطمأن على حصولهم على خدمات طبية ذات جودة وكفاءة عالية، مؤكداً الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى وحسن الاستقبال وتيسير الحصول على الخدمة، وحث أسر المرضى على الالتزام بجرعات التطعيم الوقائية الدورية، مع التشديد على التوسع في تخصيص أماكن الانتظار، مشيراً إلى أهمية الموقع الجغرافي للمستشفى لخدمة أهالي العبور والعبور الجديدة والمناطق المجاورة، حيث تقام على مساحة 16 ألفاً و700 متر مربع.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتور أحمد سمير مدير عام المستشفى.