وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون في الجراحات الروبوتية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة «ميدترونيك» لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الجراحات الروبوتية الحديثة والتكنولوجيا الطبية المتقدمة وتطوير برامج تدريب الكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش سبل التعاون لإدخال وتطوير التقنيات الطبية الحديثة وتهيئة بيئة داعمة تجعل من مصر مركزاً إقليمياً لتدريب الكفاءات الطبية من مختلف دول القارة الأفريقية على الجراحات الروبوتية الحديثة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول دعم المبادرات الصحية الوطنية الرامية إلى الحد من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال بحث فرص التعاون في إتاحة التقنيات الطبية المتقدمة وتطوير مسارات التشخيص والعلاج وتعزيز المبادرات التي تستهدف تحسين النتائج الصحية للمرضى والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة لهم.

أحدث تكنولوجيا لعلاج قصور عضلة القلب

وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى إمكانية إدخال أحدث تكنولوجيا لعلاج قصور عضلة القلب وبحث سبل تدريب الكوادر الطبية على استخدام هذه التقنيات بمعهد القلب القومي، إلى جانب بحث إمكانية توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر بما يدعم جهود الدولة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتورة نسمة نصر مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتورة مروة كمال مدير المكتب الفني لمساعد الوزير للمبادرات، والدكتور ماجد قدومي نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة ميدترونيك في أوراسيا، والمهندس تامر حسن المدير الإقليمي لميدترونيك في شمال وغرب أفريقيا، والدكتور محمد المغازي رئيس قطاع الوصول للأسواق والشراكات الاستراتيجية والعلاقات الحكومية بالشركة في شمال وغرب أفريقيا، والمهندس إسلام جعفر رئيس قطاع التسويق لأفريقيا، والمهندس أحمد علي مدير مبيعات الجراحات الروبوتية في أفريقيا.